Sạt lở vùi lấp 3 người trên quốc lộ 6

Vụ sạt lở đất trên quốc lộ khiến 3 người bị vùi lấp. Lưc lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân mất tich trong vùi lấp trong vụ sạt lở taluy dương trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, sạt lở đất đá xảy ra tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Vụ sạt lở đã vùi lấp 3 nạn nhân gồm 2 công nhân của đơn vị quản lý đường bộ đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua khu vực (chưa xác định danh tính).

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể, được xác định là anh P.Đ.T, (sinh năm 1997, trú tại Mê Linh, thành phố Hà Nội). Hai nạn nhân còn lại đang được khẩn trương tìm kiếm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: Đàm Quang.

Hiện lực lượng công an, dân quân, cùng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Công an khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 6.