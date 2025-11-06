Đà Nẵng yêu cầu phải sơ tán dân đến nơi an toàn trước 12h hôm nay

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12h ngày 6/11.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, 19h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc - 116,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Trong 6 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h. Đến 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc - 110,3 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa chiều ngày 6/11 đến ngày 7/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120 mm/3h.

Để chủ động triển khai ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12h ngày 6/11.



Trước đó, chiều ngày 5/11, 3 thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã phát đi thông báo vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện về cao trình mực nước đón lũ theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo tiếp tục vận hành hạ dần mực nước hồ Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ +169m trước 22g ngày 6/11. Tổng lưu lượng hồ Sông Tranh 2 điều tiết về hạ du dự kiến từ 220 đến 2000m3/s (tùy lưu lượng nước về hồ).

Thủy điện Đak Mi 4 (thông báo sẽ điều tiết qua tràn dự kiến từ 150m3/s đến 1.000m3/s, thời gian dự kiến bắt đầu vận hành lúc 16g ngày 5/11. Thủy điện A Vương điều tiết với lưu lượng xả tràn dự kiến từ 100 đến 1.250m3/s.