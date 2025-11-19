Đà Nẵng tìm thấy thi thể 1 nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở núi xã Hùng Sơn

Chiều 19/11, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực sạt lở núi thuộc xã Hùng Sơn, lực lượng cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thi thể 1 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở trước đó.

Theo đó, sau khi thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân sự thành phố đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác, tổ chức tìm kiếm theo từng mũi, từng hướng, bám sát các khu vực nghi có nạn nhân.

Do địa hình dốc đứng, đất đá nhão và tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nên việc sử dụng máy móc gặp khó khăn, khiến lực lượng cứu hộ phải tìm kiếm nạn nhân bằng thủ công.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ bằng thủ công gạt đất đá, mở rộng khu vực tiếp cận và bảo vệ hiện trường. Các tổ chuyên môn cũng triển khai chó nghiệp vụ để dò tìm dấu vết xung quanh; đồng thời flycam liên tục bay quét từ trên cao, hỗ trợ khoanh vùng các điểm nghi vấn và phối hợp với lực lượng dưới mặt đất.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể nổi trên bề mặt đất đá, do mưa lớn kéo dài cuốn trôi đất đá, bùn đất. Do thi thể đã bắt đầu phân hủy, công tác nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn nên lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, đưa thi thể ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chuyên môn giám định để xác minh danh tính nạn nhân theo quy định.

Tại hiện trường, Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo trực tiếp và yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì cảnh giác cao, tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng mặt đất, chó nghiệp vụ và flycam, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại ngọn núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở đất làm vùi lấp một số chòi ở khu vực rẫy của người dân và vùi lấp hơn 200m đường giao thông ở thôn này.

Thời điểm xảy ra sạt lở ở khu vực trên trời nắng, không có mưa, tuy nhiên một khối lượng lớn đất đá trên núi đổ tràn xuống khiến người dân hoảng sợ. Theo báo cáo của Đồn biên phòng Gary (đóng tại xã Hùng Sơn), có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp.