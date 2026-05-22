T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

Những “mắt xích chiến lược” trên trục kết nối Bắc - Nam

Nếu coi hạ tầng kết nối là “mạch máu” của nền kinh tế, thì giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô vốn hay tốc độ triển khai, mà còn ở vị trí của nó trong các dòng chảy logistics, sản xuất và liên kết vùng. Trong bối cảnh đó, bản đồ đầu tư của T&T Group đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: hiện diện tại những “mắt xích” quan trọng trên các hành lang kinh tế và tuyến kết nối chiến lược.

Phía Bắc, dấu ấn hạ tầng của T&T Group hiện diện rõ nét trên trục Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, một trong những trục dịch chuyển chính của dòng hàng hóa xuất nhập khẩu phía Bắc. Đây cũng là nơi tập trung dày đặc các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và chuỗi sản xuất hướng tới thị trường Trung Quốc và ASEAN.

Trên tuyến kết nối này, Vietnam SuperPort™ tại Phú Thọ được định vị như một “siêu cảng cạn” đa phương thức. Giá trị lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở quy mô 83ha hay tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, mà ở vai trò như một điểm gom hàng và trung chuyển trên tuyến logistics Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, nơi hàng hóa được tổ chức lại trước khi tiếp tục dịch chuyển tới cảng biển, đường sắt hoặc các mạng lưới vận tải liên vùng.

Với Vietnam SuperPortTM, T&T Group đang “chiếm lĩnh” mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế phía Bắc.

Dịch về phía Đông Bắc, từ năm 2015, T&T Group đã tham gia vào Cảng Quảng Ninh với vai trò cổ đông chiến lược. Những thay đổi nhanh chóng diễn ra khi Cảng Quảng Ninh nhanh chóng chuyển dịch thành “mắt xích” cửa biển của trục logistics phía Bắc. Hiện, Cảng nắm giữ hơn 90% thị phần dịch vụ cảng và logistics cho mặt hàng nông sản rời đi tại khu vực Cái Lân và miền Bắc.

Cùng nằm trên “mạch máu” kinh tế phía Bắc, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội mà T&T Group đang tham gia triển khai thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) không đơn thuần là một tuyến giao thông liên tỉnh. Với quy mô hơn 113 km và tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, dự án được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa then chốt trong việc tái định hình không gian phát triển quanh Thủ đô.

Khi toàn tuyến hình thành, các cực công nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cũng sẽ được kéo lại gần hơn trong cùng một không gian logistics. Dòng hàng hóa, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ vì thế cũng sẽ được tổ chức lại theo quy mô liên vùng thay vì phát triển rời rạc như trước.

Phối cảnh dự án Thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Tại miền Trung, sân bay Quảng Trị – dự án đang trong giai đoạn tăng tốc về đích – tiếp tục cho thấy cách T&T hiện diện trên các cấu phần hạ tầng có khả năng mở rộng không gian kết nối của khu vực. Khi đi vào khai thác, dự án sẽ trở thành một mắt xích hạ tầng quan trọng, kết nối với hàng loạt tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Cam Lộ – La Sơn, Quốc lộ 15D, cao tốc Lao Bảo – Cam Lộ, cảng nước sâu Mỹ Thủy hay trục đường ven biển gắn với Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC).

Cũng tại Quảng Trị, T&T Group đang từng bước hoàn thiện những cấu phần nền tảng cho không gian phát triển công nghiệp – logistics của khu vực. Nổi bật là dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng – Giai đoạn 1 tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với quy mô khoảng 120 ha, công suất 1.500 MW và tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng. Nếu sân bay Quảng Trị mở ra năng lực kết nối mới cho khu vực, LNG Hải Lăng đóng vai trò hạ tầng năng lượng – một trong những điều kiện nền tảng để phát triển công nghiệp quy mô lớn, logistics và các chuỗi sản xuất mới tại miền Trung.

Phía Nam, cách tiếp cận “đặt dự án trên các hành lang kinh tế trọng điểm” tiếp tục được T&T Group thể hiện qua các dự án cao tốc và khu công nghiệp lớn.

Tại Lâm Đồng, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương nằm trên trục kết nối TP.HCM với Tây Nguyên – vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn bậc nhất cả nước. Tuyến đường dài gần 74 km này đồng thời là đoạn cuối cùng trên trục Dầu Giây – Liên Khương. Khi toàn tuyến được khép kín, khoảng cách giữa Tây Nguyên với TP.HCM, hệ thống cảng biển phía Nam và sân bay Long Thành sẽ tiếp tục được rút ngắn. Điều đó không chỉ giúp giảm áp lực chi phí logistics cho nông sản, mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ.

“Bản đồ” hạ tầng của T&T Group kéo dài xuống Đồng bằng sông Cửu Long với Khu công nghiệp Vàm Cống (An Giang) – dự án nằm trên trục Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, mở ra không gian logistics mới cho toàn khu vực Tây Nam Bộ. Với vị trí nằm gần hệ thống thủy vận sông Hậu, các tuyến cao tốc liên vùng và mạng lưới giao thương nông nghiệp của ĐBSCL, KCN Vàm Cống sẽ trở thành một điểm trung chuyển và chế biến sâu trong chuỗi logistics nông nghiệp của khu vực.

Nhìn trên bình diện rộng hơn, khi đặt cạnh nhau, chuỗi dự án từ Bắc vào Nam này chứng minh: T&T không chỉ mở rộng đầu tư đa ngành một cách đơn thuần. Đằng sau đó là một “bản đồ” hạ tầng chiến lược đang dần hình thành trên những “mạch máu” quan trọng của nền kinh tế. Từ đây, những nhánh “xương cá” hạ tầng – logistics – công nghiệp của T&T cũng bắt đầu lan tỏa về nhiều địa phương và vùng sản xuất mới.

… đến thế trận kết nối xuyên biên giới của Bầu Hiển

Ngay trước thềm năm mới 2026, giới quan sát bất ngờ khi Nhà máy điện gió Savan 1 tại Savannakhet (Lào) chính thức vận hành thương mại, đưa dòng điện sạch từ Lào về Việt Nam. Với tổng công suất thiết kế 495 MW, trong đó giai đoạn 1 đạt 300 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD, Savan 1 được đánh giá là một trong những dự án điện gió xuyên biên giới tiêu biểu được triển khai theo hướng kết nối trực tiếp giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, để đưa dự án về đích, T&T Group đã phải đồng thời xử lý hàng loạt bài toán phức tạp liên quan tới địa hình, thời tiết khắc nghiệt, hạ tầng giao thông cũng như thủ tục vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo – Quảng Trị. Tuy nhiên, toàn bộ chuỗi công việc từ hoàn thiện pháp lý, ký kết hợp đồng, triển khai xây dựng cho tới đầu tư hạ tầng truyền tải và kết nối hệ thống đều được hoàn thành chỉ trong khoảng 16 tháng – một mốc tiến độ hiếm có đối với một dự án điện gió trên bờ quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Những tuabin gió của nhà máy Điện gió Savan 1 do T&T Group phát triển tại Lào

Savan 1 không đơn thuần là câu chuyện của một dự án điện gió với sự tham gia trực tiếp của khối kinh tế tư nhân, mà còn có thể được xem như một “mắt xích” mới trong tầm nhìn dài hạn. Ở đó, T&T bắt đầu hành trình mở rộng từ phát triển các dự án hạ tầng trong nước sang từng bước tham gia vào những cấu trúc kết nối xuyên biên giới, nơi năng lượng, logistics và thương mại đang ngày càng gắn chặt với nhau trong chuỗi cung ứng khu vực.

Quay trở lại câu chuyện Vietnam SuperPort™, ở quy mô khu vực, đây là mắt xích tiên phong trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Vietnam SuperPort™ phát triển gắn với bài toán kết nối chuỗi cung ứng khu vực, với khả năng kết nối trực tiếp hệ thống vận tải Trung Quốc – Đông Nam Á và thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển.

Đặc biệt, trong bối cảnh các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Trung Quốc đang được thúc đẩy đầu tư mạnh hơn, “siêu cảng cạn” đa phương thức có khả năng trở thành một “hub quốc tế” quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tại miền Trung, sân bay Quảng Trị cũng là một “cửa mở” để Việt Nam vươn mình ra thế giới. Dự án nằm ngay cửa ngõ tuyến kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào với Biển Đông - một trong những hành lang logistics xuyên biên giới có vai trò ngày càng quan trọng tại ASEAN, mở ra dư địa lớn cho vận tải đa phương thức, logistics cửa khẩu và lưu chuyển hàng hóa khu vực.

Cuối cùng, trên bầu trời, Vietravel Airlines – thành viên trẻ nhất trong hệ sinh thái T&T – được xem như mảnh ghép hoàn thiện chiến lược “go global” về hạ tầng chiến lược mà Bầu Hiển theo đuổi. Nếu các dự án cảng biển, logistics, cao tốc hay sân bay giúp T&T hiện diện trên mặt đất, thì Vietravel Airlines lại mở ra thêm một lớp kết nối mới trên không, đặc biệt trong lĩnh vực air cargo – mảng được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh cùng sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu vận chuyển hàng hóa giá trị cao tại châu Á.

Số liệu từ Vietravel Airlines cho thấy, sản lượng vận chuyển hàng hóa quý IV/2025 đạt 2.332 tấn, tăng gấp đôi so với quý III. Riêng quý I/2026, dù chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết và hoạt động bảo dưỡng tàu bay, sản lượng vẫn duy trì ở mức hơn 2.100 tấn.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Từ các hành lang logistics trong nước cho tới những dự án xuyên biên giới, các bước đi của T&T Group cho thấy doanh nghiệp này đang lựa chọn hiện diện ở những cấu phần có tính nền tảng đối với dòng chảy kinh tế. Bởi vậy, thông điệp “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng” mà doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhắc tới hồi đầu năm 2026 đang dần được phản chiếu bằng chính những tuyến kết nối và hệ sinh thái hạ tầng mà T&T Group theo đuổi.