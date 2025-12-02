Samsung lần đầu tiên ra mắt điện thoại gập 3

Việc ra mắt Galaxy Z TriFold đánh dấu nỗ lực của Samsung trong việc bảo vệ thị phần khỏi các đối thủ Trung Quốc.

Samsung Electronics vừa lần đầu tiên công bố chiếc điện thoại thông minh Z TriFold có khả năng gập 3 - động thái táo bạo nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc thị trường điện thoại màn hình gập đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Galaxy Z TriFold được niêm yết với giá khoảng 3,59 triệu won (tương đương 2.440,17 USD) và có thể mở ra thành một màn hình rộng tới 253,1 mm (10 inch), sử dụng 3 tấm nền riêng biệt. Kích thước này lớn hơn gần 25% so với mẫu Galaxy Z Fold 7 màn hình gập mới nhất của Samsung.

Thiết bị mới được sản xuất tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ được bán trong nước vào ngày 12/12, sau đó triển khai tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong năm nay. Dự kiến, thị trường Mỹ sẽ đón nhận mẫu máy này vào quý I năm sau.

Người dùng đang trải nghiệm mẫu máy mới. Ảnh: Reuters.

"Gà đẻ trứng vàng"

Thiết bị mới này được trang bị viên pin lớn nhất của Samsung đi kèm với hỗ trợ sạc siêu nhanh, có thể sạc điện thoại lên tới 50% chỉ trong 30 phút.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng chiếc điện thoại gập nhiều chiều đầu tiên của Samsung nhiều khả năng sẽ là một sản phẩm trưng bày công nghệ mới hơn là một sản phẩm chủ lực bán chạy. Lý do là thiết kế gập nhiều chiều vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn nhiều thách thức trong việc mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt.

Ông Ryu Young-ho, nhà phân tích cấp cao tại NH Investment & Securities, cho biết: "Đây là sản phẩm thế hệ đầu tiên và là lần đầu tiên thiết kế dạng gấp 3 được thương mại hóa, do đó, khó có thể thấy Samsung sẽ đẩy mạnh sản xuất với số lượng lớn ở giai đoạn này".

Ông Young-ho cũng lưu ý rằng mặc dù dòng Galaxy Z Fold của Samsung đã đạt đến thế hệ thứ bảy với sản phẩm hoàn thiện và cấu trúc chi phí thấp hơn,"chiếc điện thoại gập 3 này vẫn có thể gặp phải các vấn đề về tính hoàn thiện hoặc độ bền", buộc công ty phải đánh giá phản ứng của thị trường trước khi cam kết sản xuất quy mô lớn.

Cạnh tranh gia tăng

Thị trường điện thoại thông minh có thể gập lại dự kiến ​​sẽ nóng lên, đặc biệt khi Huawei của Trung Quốc đã ra mắt điện thoại có thể gập 3 chiều đầu tiên trong ngành vào tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, Apple cũng được dự đoán sẽ phát hành điện thoại có thể gập lại đầu tiên của mình vào năm tới, tạo ra một làn sóng cạnh tranh mới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng giá cao và hạn chế sản xuất hàng loạt có thể sẽ kìm hãm sự bùng nổ của lĩnh vực này. Theo Counterpoint Research, điện thoại có thể gập lại được dự kiến ​​chỉ chiếm chưa đến 2% tổng thị trường điện thoại thông minh trong năm nay và sẽ chiếm dưới 3% vào năm 2027.

Dữ liệu của Counterpoint cho thấy thị phần điện thoại màn hình gập của Samsung đã tăng vọt lên 64% trong quý 3, từ mức 9% của quý trước. Sự biến động mạnh này phản ánh quy mô thị trường vẫn còn nhỏ bé, với thị phần biến động mạnh mỗi quý tùy thuộc vào thời điểm ra mắt sản phẩm mới của các hãng.

Công ty nghiên cứu này dự báo thị trường điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ tăng trưởng 14% trong năm nay, tiếp theo là mức tăng trưởng hàng năm trong khoảng 30% vào năm 2026 và 2027, khi Apple chính thức tham gia vào phân khúc này, báo hiệu một tương lai đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn nhiều thử thách cho các nhà sản xuất tiên phong như Samsung.

Theo Reuters