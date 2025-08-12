CMC ký hợp tác chiến lược với Samsung và loạt doanh nghiệp công nghệ, trường ĐH hàng đầu Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2025 tại Seoul, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn Samsung C&T, mở ra bước tiến mới cho dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại TP HCM.

Hợp tác phát triển dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô

Theo biên bản ghi nhớ vừa ký, CMC và Samsung C&T sẽ hợp tác phát triển dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô (CMC Hyperscale DC) tại TP HCM, được kỳ vọng trở thành “Trái tim AI” của thành phố. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 30MW với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng quy mô lên hơn 100MW với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Samsung C&T, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và công nghệ, sẽ mang đến những giải pháp hiện đại và chất lượng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ và an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường cho chuỗi trung tâm dữ liệu của CMC. Samsung C&T cũng sẽ chia sẻ công nghệ và mạng lưới đối tác toàn cầu để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ và đạt hiệu suất tối ưu.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam. Đây cũng là bước đi chiến lược của CMC nhằm tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác dài hạn giữa hai tập đoàn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, kỹ thuật số của TP HCM và cả nước.

Phối cảnh Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô của CMC tại Khu công nghệ cao TP HCM

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định: “Sự hợp tác với Samsung C&T không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ và đầu tư, mà còn là một cột mốc chiến lược trong hành trình AI-X và Go Global của CMC. Đây sẽ là dự án hạ tầng số có quy mô và tiêu chuẩn hàng đầu khu vực, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI tại châu Á – Thái Bình Dương”.

Ký 14 bản ghi nhớ với 3 doanh nghiệp công nghệ và 11 trường Đại học

Bên cạnh đó, CMC cũng ký kết 14 biên bản ghi nhớ khác với 03 doanh nghiệp công nghệ và 11 trường đại học, tổ chức giáo dục hàng đầu Hàn Quốc cho các lĩnh vực AI, GDC, Hyperscale DC, dịch vụ AI, và đào tạo nhân lực. Cụ thể:

CMC và CoAsia Semi Korea Corporation: Hợp tác thiết kế chip AI và phòng lab đào tạo semiconductor.

CMC và Kaon Group Company Limited: Hợp tác phát triển chung dựa trên AI và quan hệ đối tác chiến lược GDC (Global Delivery Center) giữa Tập đoàn Kaon và CMC Global.

CMC và Tmaxsoft: Hợp tác về dịch vụ AI và Hyperscale Data Center (Trung tâm dữ liệu siêu quy mô)

CMC Uni và Busan University of Foreign Studies: Hợp tác về trao đổi sinh viên; triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; hợp tác nghiên cứu, giảng dạy; thúc đẩy mô hình khởi nghiệp song hành.

CMC Uni và Pukyong National University: Hợp tác về nhân lực, phát triển đào tạo liên kết, nghiên cứu và chia sẻ học thuật, tổ chức sự kiện và các hình thức hợp tác giáo dục khác.

CMC Uni và Gwangju University: Hợp tác về đào tạo khởi nghiệp công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển chương trình tạo việc làm chung; trao đổi nhân lực, kết nối mạng lưới và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

CMC Uni và International Coach Training Institute: Hợp tác về phát triển và vận hành chương trình huấn luyện chung, chia sẻ thông tin, tổ chức hội thảo, trao đổi nhân lực; xây dựng mạng lưới và hỗ trợ đào tạo hướng tới thị trường quốc tế.

CMC Uni và Konyang Cyber University: Hợp tác về thiết lập mạng lưới giáo dục toàn cầu, thúc đẩy trao đổi học thuật, hỗ trợ giáo dục trực tuyến và trực tiếp, chia sẻ nguồn lực, tín chỉ, khóa học và cơ sở vật chất.

CMC Uni và Korea Nazarene University: Hợp tác hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu, thực tập và tình nguyện; chia sẻ dữ liệu, thiết bị, công bố khoa học chung; triển khai giảng dạy, dự án phát triển và các hình thức hợp tác khác vì lợi ích chung.

CMC Uni và Visang Education: Hợp tác về vận hành lớp học tiếng Hàn thông minh.

CMC Uni và Kangwon National University: Hợp tác trao đổi giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức sự kiện học thuật, khóa học ngắn hạn; chia sẻ thông tin về đổi mới giảng dạy, phát triển sinh viên và nghiên cứu.

CMC Uni và Mokpo National University: Hợp tác trao đổi giảng viên, nghiên cứu chung và chia sẻ tài liệu.

CMC Uni và Dongseo University: Hợp tác về công nhận tín chỉ; học bổng cho sinh viên Khoa Tiếng Hàn; nghiên cứu, chia sẻ tài liệu, tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn.

CMC Uni và Seoul University of Foreign Studies: Hợp tác trao đổi giảng viên, cán bộ trong đào tạo, nghiên cứu biên - phiên dịch; phối hợp tổ chức sự kiện học thuật quốc tế và triển khai các nghiên cứu chung.