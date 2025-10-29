Samsung đặt cược lớn vào chip HBM, cạnh tranh với SK Hynix

TrendForce ước tính thị phần HBM toàn cầu của Samsung sẽ giảm xuống 28,7% trong năm nay, từ mức 41% năm ngoái, xếp sau SK Hynix (52,3%).

Tuần trước, sự kiện ra mắt kính thực tế mở rộng Galaxy XR tại Seoul đã phản ánh tinh thần của Samsung Electronics. Sau một thời gian tụt hậu trong cuộc đua AI, tập đoàn công nghệ biểu tượng của Hàn Quốc đang nỗ lực giành lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip nhớ AI và khẳng định lại vai trò toàn cầu của mình.

Lấy lại đà tăng trưởng bằng các hợp đồng "khủng"

Năm 2025 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Samsung. Về mặt pháp lý, Chủ tịch Lee Jae-yong đã giải quyết dứt điểm tranh chấp kéo dài. Về mặt kinh doanh, Samsung đã liên tiếp chốt các hợp đồng sản xuất chip giá trị lớn:

- Tesla: Vào tháng 7, Samsung ký thỏa thuận trị giá 16,5 tỷ USD để sản xuất chip cho Tesla tại nhà máy mới ở Texas.

- Tháng này, Samsung đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược cung cấp chip bộ nhớ DRAM cho dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của nhà phát triển ChatGPT, một nỗ lực nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ.

"Đây chắc chắn là tin tốt cho Samsung. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng bán dẫn là điều tất yếu để hỗ trợ AI và thỏa thuận này đóng vai trò như một chất xúc tác thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty", Lee Seung-woo, Giám đốc Nghiên cứu tại Eugene Investment & Securities, nhận định. Thực tế, cổ phiếu của Samsung đã tăng 87% từ đầu năm đến nay.

Cuộc chiến giành lại thị phần bộ nhớ HBM

Trong nhiều thập kỷ, Samsung là ông trùm kinh doanh chip nhớ DRAM và NAND. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên AI tạo sinh, thị trường lại ưu tiên bộ nhớ băng thông cao HBM, thành phần thiết yếu cho các bộ tăng tốc AI như GPU của Nvidia.

Trong phân khúc HBM, Samsung đã tụt lại phía sau đối thủ nội địa SK Hynix. SK Hynix đã sớm chuyển sang sản xuất hàng loạt HBM và chiếm được thị phần đáng kể, trong khi Samsung phải vật lộn với các vấn đề chất lượng. TrendForce ước tính thị phần HBM toàn cầu của Samsung sẽ giảm xuống 28,7% trong năm nay, từ mức 41% năm ngoái, xếp sau SK Hynix (52,3%).

Phản ứng trước cú sốc này, Samsung đã triển khai một chiến dịch toàn tổ chức: thành lập đội ngũ kỹ thuật mới, đầu tư có mục tiêu và đẩy nhanh lộ trình đánh giá chất lượng sản phẩm.

Nỗ lực này đã bắt đầu cho thấy tiến triển. Các nhà phân tích cho biết HBM3 của Samsung (phiên bản HBM) đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng quan trọng với Nvidia sau một năm rưỡi bị trì hoãn. Một nguồn tin giấu tên trong ngành xác nhận Samsung hiện đang cung cấp một lượng nhỏ chip HBM3 cho Nvidia.

Tương lai của cuộc đua HBM

Đối với Samsung, 12 tháng tới sẽ rất quan trọng. Nếu công ty có thể trở thành nguồn cung HBM đáng tin cậy và điều chỉnh thời gian sản xuất HBM4 (thế hệ tiếp theo) phù hợp với lộ trình GPU của Nvidia, Samsung có thể giành lại vị thế ngang bằng với SK Hynix.

Các nhà phân tích của Nomura dự đoán Samsung sẽ thu hẹp khoảng cách cạnh tranh và mở rộng thị phần, nhưng thừa nhận có thể mất thời gian để công ty này bắt kịp SK Hynix về công nghệ và thị phần HBM4.

Thành công trong thị trường HBM sẽ đặc biệt có lợi cho Samsung trong nỗ lực khẳng định lại vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực chip. Chủ tịch Lee Jae-yong tin rằng tiến độ đạt được nhờ việc đẩy nhanh tiến độ nội bộ và củng cố mối quan hệ cá nhân với CEO Nvidia Jensen Huang. Việc hai công ty duy trì được sự gắn kết như thế nào sẽ phụ thuộc vào khả năng Samsung tiếp tục theo kịp trong cuộc đua bộ nhớ AI.

