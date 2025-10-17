Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Samsung sắp trình làng chiếc điện thoại gập 3

Đăng Khoa
Đăng Khoa
Samsung sẽ ra mắt chiếc điện thoại thông minh gập 3 rất được mong đợi khi các nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao toàn cầu tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Ảnh dựng điện thoại gập ba của Samsung
Ảnh dựng điện thoại gập ba của Samsung

Bloomberg dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết chiếc điện thoại gập 3 của Samsung sẽ là thiết bị đầu tiên của hãng có 2 bản lề, cho phép nó hoạt động như một điện thoại thông minh thông thường hoặc một máy tính bảng lớn hơn đáng kể khi mở ra hoàn toàn. Mẫu điện thoại này sẽ được trưng bày tại một triển lãm công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đối với Samsung, sự kiện APEC do thành phố Gyeongju đăng cai sẽ là tâm điểm chú ý toàn cầu cho một sản phẩm mà hãng hy vọng sẽ củng cố danh tiếng tiên phong về công nghệ. Cùng với Huawei, Samsung đã dẫn đầu xu hướng phát triển điện thoại màn hình gập, và Huawei đã giới thiệu thiết bị gập 3 đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc vào năm ngoái. Giờ đây, công ty Hàn Quốc này có cơ hội đưa hình thức này ra toàn cầu.

Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết khách tham dự sự kiện có thể sẽ không được phép chạm vào thiết bị mới vì nó dự kiến ​​sẽ được trưng bày dưới kính. Việc ra mắt thương mại đầy đủ của điện thoại gập 3 này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Thị trường điện thoại màn hình gập đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi Samsung tiên phong trong phân khúc này vào năm 2019. Thị trường ngách này hiện đang là một sân chơi cạnh tranh khốc liệt, với tất cả các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đều đang tranh giành thị phần.

Galaxy Z Fold 7, thế hệ điện thoại màn hình gập dạng sách thứ 7 của Samsung, đã ra mắt vào tháng 7 và đã chứng minh được sự thành công với người tiêu dùng nhờ thiết kế mỏng và nhẹ hơn. Nhìn về tương lai, cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn khi Apple cũng có kế hoạch giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào năm tới.

