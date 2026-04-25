Quảng Ninh xuất hiện siêu đô thị biển 6.200 ha bên vịnh Hạ Long

Sáng 25/4, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh, siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha bên vịnh Hạ Long, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị bền vững, tích hợp đa chức năng.

Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tại khu vực kết nối các hoạt động du lịch, công nghiệp và hậu cần của vùng Đông Bắc.

Dự án đối diện khu depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Khi tuyến đường sắt này đi vào hoạt động, thời gian kết nối với Hà Nội dự kiến khoảng 23 phút, tạo điều kiện cho việc di chuyển và thu hút cư dân.

Vinhomes Global Gate Hạ Long có mặt hướng ra Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Không gian dự án gắn với khu vực vịnh và hệ sinh thái ven biển.

Theo quy hoạch, khu đô thị được phát triển với khoảng 2.500 ha diện tích cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Trong đó có khoảng 680 ha mặt biển tự nhiên, khoảng 200 km đường bờ biển và hơn 660 ha công viên rừng Globe Hạ Long.

Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ISO 37125 về đô thị bền vững, kết hợp yếu tố môi trường, không gian sống và hạ tầng đô thị.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch theo mô hình “all in one” từ sinh sống, học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Khu nhà ở gồm biệt thự, liền kề, nhà phố và chung cư, được chia thành 6 phân khu: Vịnh Thiên Đường, Vịnh Lễ Hội, Đảo Kỳ Quan, Vịnh Năng lượng Xanh, Đảo Xanh Thượng lưu và Đảo Tinh hoa Thể thao. Trong đó có mô hình khu ở trên đảo với ba đảo: New Horizon, Kim Cương và Pha Lê.

Dự án cũng được quy hoạch với nhiều khu chức năng. Khu văn hóa - sự kiện gồm sân khấu ngoài trời hơn 60.000 chỗ, nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ, công viên VinWonders diện tích 81 ha, trung tâm hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ và khu văn hóa - ẩm thực Việt Nam diện tích 18,5 ha.

Khu nghỉ dưỡng - giải trí gồm hệ thống khách sạn, resort, casino trong tổ hợp khách sạn, 12 sân golf với tổng diện tích khoảng 950 ha, công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina.

Khu thương mại - dịch vụ gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, khu phố thương mại Vincom Collection, khu làm đẹp VinBeauty diện tích 2,4 ha và hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Khu thể thao có Sports District diện tích 13,3 ha nằm trong phân khu Đảo Tinh hoa Thể thao hơn 900 ha, học viện thể thao và hệ thống đường đạp xe dài hơn 50 km.

Hệ thống y tế gồm Bệnh viện Quốc tế Vinmec Cleveland Clinic diện tích 14 ha, trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon và khu biệt thự hưu trí Golden Residence.

Khu giáo dục gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Mỹ và trung tâm phát triển thế hệ trẻ Wonder Young Hub.

Ngoài ra, dự án quy hoạch khu trung tâm tài chính - thương mại (CBD) với các tòa nhà văn phòng cao từ 30 đến 45 tầng.

Theo định hướng phát triển, Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng là mô hình siêu đô thị ESG++ đang được khuyến khích xây dựng vì lợi ích dài hạn của nhân loại - nơi con người chọn phát triển hài hòa với thiên nhiên và công nghệ.