KienlongBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 7.500 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Bứt phá dư địa tăng trưởng dài hạn

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, KienlongBank được tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến tăng từ 5.822 tỷ đồng lên 7.527 tỷ đồng. Đây là bước đi cốt lõi nằm trong lộ trình nâng cao năng lực tài chính, song hành cùng chính sách chi trả cổ tức lên tới 29,5% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với các yêu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, việc bổ sung vốn giúp KienlongBank tiếp tục củng cố hệ số an toàn vốn (CAR), tạo thêm dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn mới cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Ngân hàng tăng cường đầu tư cho công nghệ, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàn thiện nền tảng cho chu kỳ phát triển mới

Năm 2025, Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tích cực với nhiều dấu ấn đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, hoàn thành 168% kế hoạch năm. Tổng tài sản vượt 103.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 2%. Các chỉ số tài chính quan trọng đều thuộc top đầu ngành.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Bám sát kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của Ngân hàng đạt 522 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu huy động vốn, tín dụng và chất lượng tài sản đều duy trì ổn định, tạo nền tảng cho mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.600 tỷ đồng trong năm nay.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là việc cổ phiếu KLB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ đầu năm 2026. Sự kiện này không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động quản trị theo các tiêu chuẩn cao hơn, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, KienlongBank cũng đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Ngân hàng liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ số với các giải pháp dành cho từng nhóm khách hàng, từ nền tảng ngân hàng số X-Digi, giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh MyShop 5.0 cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã thông qua chủ trương chuyển Hội sở chính về Thành phố Đồng Nai - cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam với lợi thế từ hệ thống khu công nghiệp, hạ tầng logistics và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây sẽ là bước đi chiến lược giúp KienlongBank gia tăng hiện diện tại một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, tiếp cận gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dòng vốn mới trong tương lai.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, KienlongBank đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hiện diện tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Việc tăng vốn điều lệ lần này được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp Ngân hàng hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng đang bước vào chu kỳ phát triển mới.