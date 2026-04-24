Nhà sáng lập Hà Đô: "Làm bất động sản ưu tiên an toàn, không chạy theo lợi nhuận"

Ông Nguyễn Trọng Thông, nhà sáng lập Tập đoàn Hà Đô, cho biết chiến lược phát triển của Hà Đô là đặt yếu tố an toàn và bền vững lên hàng đầu, không chạy theo lợi nhuận.

Doanh nghiệp không chạy theo lợi nhuận

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) sáng nay (24/4), ông Nguyễn Trọng Thông - nhà sáng lập Hà Đô - cho rằng trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là thị trường điện, doanh nghiệp cần nhận diện rõ những rủi ro về cơ chế và chính sách.

Theo ông Thông, tại nhiều quốc gia, hoạt động truyền tải và mua bán điện được thực hiện bởi hàng trăm doanh nghiệp khác nhau, tạo ra thị trường cạnh tranh. Trong khi đó tại Việt Nam, lĩnh vực này hiện gần như chỉ có một đơn vị đảm nhiệm, mang tính bao cấp và độc quyền. Do vậy, những cơ chế như quy hoạch điện hay cơ chế giá đều tiềm ẩn rủi ro đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, yếu tố chính sách cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn, vì vậy doanh nghiệp cần tiếp cận lĩnh vực này một cách thận trọng và từng bước.

Đối với mảng bất động sản, nhà sáng lập Hà Đô nhấn mạnh chiến lược phát triển của tập đoàn là đặt yếu tố an toàn và bền vững lên hàng đầu, không chạy theo lợi nhuận.

Theo ông, bất động sản là lĩnh vực có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách, do đó doanh nghiệp cần kiểm soát tốt rủi ro. Nếu xảy ra đổ vỡ tài chính, hậu quả sẽ rất lớn, vì vậy việc giữ được nền tảng an toàn trong quản trị là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Ông Thông cho rằng sự an toàn của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào hệ thống kiểm soát nội bộ, trong đó vai trò của các bộ phận pháp chế, kiểm toán, ban điều hành và các phòng ban chuyên môn là rất quan trọng. Những bộ phận này cần đóng vai trò như các “cửa kiểm soát”, đảm bảo mọi hoạt động được giám sát chặt chẽ, đồng thời vẫn duy trì được tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Về định hướng phát triển bất động sản, ông Thông đề nghị tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đã được đưa vào Nghị quyết 171. Hiện Hà Đô có 3 dự án trong danh mục Nghị quyết 171 gồm: 62 Phan Đình Giót (Hà Nội), Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), Linh Trung (TP.HCM). Doanh nghiệp đồng thời đang nghiên cứu bổ sung thêm các dự án mới như dự án quận 8 cũ (TP.HCM).

Theo ông, đây đều là những dự án có tiềm năng mang lại nguồn thu ổn định nếu được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh việc phát triển các dự án sẵn có, Hà Đô cũng đẩy mạnh tìm kiếm và mua lại những dự án tốt, phù hợp với chiến lược của tập đoàn. Nhà sáng lập Hà Đô cho biết doanh nghiệp hiện vẫn duy trì lượng tiền mặt ở mức hợp lý để nắm bắt các cơ hội đầu tư mới, dù nguồn lực tài chính không quá dồi dào.

Song song với đó, tập đoàn cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các dự án mới thông qua việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp để triển khai trong tương lai.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, ông Thông cũng đề xuất ban HĐQT nghiên cứu mở rộng sang hoạt động đầu tư tài chính, thay vì chỉ tập trung vào việc khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu như trước đây.

Một nội dung quan trọng khác được ông nhấn mạnh là chiến lược nhân sự. Theo ông, Hà Đô cần xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn nhưng hiệu quả, có phẩm chất tốt, năng lực và tinh thần cống hiến. Đặc biệt, yếu tố đạo đức nghề nghiệp cần được đặt lên hàng đầu.

Nhân dịp này, ông Thông cũng bày tỏ mong muốn các cổ đông có thể giới thiệu và đề cử nhân sự phù hợp để bổ sung cho bộ máy của tập đoàn trong thời gian tới. Theo ông, sự phát triển của doanh nghiệp, cũng như của các quốc gia, đều bắt nguồn từ yếu tố con người.

ĐHĐCĐ Hà Đô diễn ra sáng nay

Hà Đô chi cổ tức 15% cho năm 2025

Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng nay, HĐQT Tập đoàn Hà Đô đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chi trả 5% bằng tiền mặt, tương ứng 5% vốn điều lệ. Khoản cổ tức này đã được tạm ứng cho cổ đông hiện hữu vào tháng 3 năm nay.

Phần còn lại 10% được chi trả bằng cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ phát hành 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Bước sang năm 2026, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 1.150 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị cũng thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả.

Ngoài ra, tổng mức thù lao và chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025 được thông qua ở mức 10,1 tỷ đồng. Đối với năm 2026, mức chi này dự kiến bằng 2% x lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của Hà Đô đạt hơn 2.800 tỷ đồng, hoàn thành gần 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 993 tỷ đồng, tương đương 94% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 770 tỷ đồng.

