10 ngày nhận hơn 3.800 đơn đặt cọc: Robot “bạn đời” gây sốt tại Trung Quốc

Robot hình người cao cấp U1, mô phỏng cảm xúc gây sốt tại Trung Quốc, thu hút gần 4 nghìn đơn đặt cọc chỉ trong 10 ngày, mở ra xu hướng mới về mối quan hệ cảm xúc với AI.

Một mẫu robot hình người siêu mô phỏng, được quảng bá như “bạn đồng hành cảm xúc” dành cho người trưởng thành, đang tạo nên cơn sốt trên thị trường Trung Quốc khi thu hút hơn 3.800 đơn đặt cọc chỉ trong vòng 10 ngày trên JD.com.

Gần 4 nghìn người đặt cọc 3.000 NDT để mua “vợ robot”

Đầu tháng 6, thương hiệu YouWorld thuộc công ty robot Trung Quốc UBTECH Robotics đã giới thiệu mẫu robot hình người phỏng sinh cao cấp U1. Sản phẩm được định vị là robot đồng hành cảm xúc, có phiên bản nam và nữ, đồng thời giới hạn đối tượng mua là người trưởng thành.

Phiên bản U1 nam cao 1,83 m, nặng khoảng 42 kg; phiên bản nữ cao 1,68 m, nặng hơn 35 kg. Robot sở hữu 88 khớp chuyển động độ tự do cao, có khả năng ghi nhớ nội dung trò chuyện, có thể học hỏi từ quá trình tương tác với người dùng và được quảng bá là sẽ “hiểu chủ nhân hơn theo thời gian”.

Phiên bản nữ của "robot bạn đời" U1 có gương mặt rất xinh đẹp. Ảnh: Sina.

Người mua còn có thể tùy chỉnh ngoại hình hoặc lựa chọn các phiên bản hợp tác bản quyền với những IP nổi tiếng. Dù giá bán chính thức chưa được công bố, nhưng khách hàng đã có thể đặt cọc 3.000 nhân dân tệ và được hoàn tiền nếu đổi ý.

Theo giới thiệu của hãng, chỉ sau 10 ngày mở đặt trước, số đơn đã vượt mốc 3.800, mang về hơn 10 triệu nhân dân tệ tiền cọc. Con số này gây chú ý bởi trong cả năm trước, UBTECH chỉ bán được 1.079 robot hình người.

Cơn sốt và những hoài nghi

Thông tin về robot U1 nhanh chóng gây bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng gọi đây là “vợ cyber”, hài hước cho rằng đây có thể là giải pháp để tránh bị người thân thúc giục chuyện kết hôn, trong khi nhiều người khác thừa nhận tò mò, rất muốn trải nghiệm sản phẩm.

Video quảng bá hai mẫu robot U1. Nguồn: UBTech.

Một trường hợp có thật ở Nhật Bản yêu sâu đậm đến mức họ đã di chúc để lại tài sản của mình cho người bạn đời robot sau khi chết.

Hiện tại, ở Trung Quốc không ít người đang "hẹn hò" với AI, thậm chí một số người còn mắc nghiện.

Rõ ràng, mọi người không còn hài lòng với những mối tình lãng mạn ảo; họ muốn những người “bạn đời” hữu hình, thực sự mà họ có thể ôm, chạm vào, nắm tay…

Đây cũng là những gì các công ty tiên tiến nhất ở Trung Quốc đang theo đuổi. Công ty Công nghệ AheadForm (Thượng Hải), khởi đầu bằng việc tạo ra những khuôn mặt siêu sinh học, đã hoàn thành năm vòng gọi vốn, với các nhà đầu tư bao gồm Lôi Quân, 5Y Capital và AgiBot. Dòng sản phẩm Elf của họ rất phổ biến trên các nền tảng video ngắn. Không chỉ có vẻ ngoài chân thực, mà các biểu cảm vi mô trên khuôn mặt của nó cũng rất tinh tế và tự nhiên. Kết hợp với ba lớp da sinh học, cảm giác chạm và kết cấu cực kỳ giống với người thật.

Sản phẩm Elf của Công ty Công nghệ AheadForm (Thượng Hải). Ảnh: Creaders.

Ngoài ra còn có Moya của DroidUp, thậm chí còn mô phỏng cả thân nhiệt cơ thể người. Nó có trí nhớ dài hạn, có khả năng ghi nhớ tất cả sở thích, thói quen và những ngày quan trọng của bạn. Nó có thể đi lại tự do, xoay người, cúi xuống nhặt đồ và lên xuống cầu thang.

Tuy nhiên, giá thành hiện vẫn rất cao. Có mẫu robot cao cấp được niêm yết từ 1,2-1,5 triệu NDT (4,6 tỷ - 5,8 tỷ đồng), vượt xa khả năng tiếp cận của đa số người tiêu dùng.

Cơ hội hay rủi ro?

Sự phát triển của robot đồng hành cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Các chuyên gia cảnh báo rằng khi AI ngày càng giỏi trong việc đáp ứng nhu cầu cảm xúc, một số người dùng có thể hình thành sự phụ thuộc quá mức vào máy móc, từ đó ảnh hưởng đến khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ thực tế.

Đáng chú ý, dù được quảng bá là robot đồng hành cảm xúc dành cho người trưởng thành, nhà sản xuất hiện chưa công bố bất kỳ tính năng nào liên quan đến quan hệ tình dục. Phần lớn khả năng được giới thiệu xoay quanh giao tiếp, ghi nhớ và tương tác cảm xúc.

Robot Moya của Công ty DroidUp. Ảnh: Creaders.

Bên cạnh đó là những lo ngại về quyền riêng tư. Để hiểu và tương tác hiệu quả với người dùng, robot cần thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân, từ thói quen sinh hoạt, trạng thái cảm xúc cho tới các thông tin nhạy cảm khác.

Ngoài ra, khả năng tùy chỉnh ngoại hình cũng đặt ra nguy cơ vi phạm quyền hình ảnh khi người dùng cố tình tạo robot giống người thật hoặc người nổi tiếng.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ bản thân không tốt hay xấu. Với người cao tuổi sống một mình, người mắc chứng tự kỷ hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, robot bạn đời có thể trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích.

Vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để công nghệ đóng vai trò bổ trợ, thay vì thay thế hoàn toàn các mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi như nhiều nhà nghiên cứu nhận định, những bất đồng, sự thấu hiểu sau va chạm và những cảm xúc không hoàn hảo mới chính là điều khiến các mối quan hệ thực sự giữa con người trở nên không thể thay thế.

Theo Sina, Yicai