close Đăng nhập

Sếp cũ OCB làm Phó tổng giám đốc ngân hàng UOB Việt Nam

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Sau khi từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB), ông Phạm Hồng Hải gia nhập Ngân hàng UOB Việt Nam.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) vừa công bố bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/6.

Ông Phạm Hồng Hải sinh năm 1974, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM và sở hữu Chứng chỉ Quản lý Dịch vụ Tài chính do Viện Dịch vụ Tài chính, Vương quốc Anh cấp.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam và nước ngoài. Ông từng giữ các chức vụ như: Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam; Giám đốc toàn quốc phụ trách các khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia – Ngân hàng HSBC Canada và nhiều chức vụ quan trọng khác.

Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và từ nhiệm chức vụ này kể từ ngày 1/6.

chatgpt-image-10-44-42-15-thg-6-2026-2002.png
Ông Phạm Hồng Hải.

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới khoảng 430 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB có mặt tại Việt Nam cách đây hơn 30 năm, bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM năm 1995. Ngày nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB.

Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Với việc hoàn tất thu mua mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam, UOB hiện có tổng cộng 5 chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội.

Tin liên quan

Từ khóa:

#lãnh đạo OCB #UOB Việt Nam #Ngân hàng UOB Việt Nam #OCB #cổ phiếu OCB

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội

Ngày 4/6, PVcomBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB), đồng hành triển khai Chiến dịch “Đánh giá chất lượng dịch vụ trong thực hiện Thủ tục Hành chính công tại Thành phố Hà Nội”. Hoạt động góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam

Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, sự phát triển, mở rộng quy mô của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) còn có ý nghĩa quyết định tới mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế.