CEO Group đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng trước “cơ hội nghìn năm có một”

Phát biểu tại đại hội cổ đông, Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước “cơ hội nghìn năm có một” để tăng tốc phát triển.

Sáng 24/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm tới.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng, gấp đôi so với mức hơn 1.400 tỷ đồng thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 300 tỷ đồng, cổ tức kế hoạch 5%.

Một nội dung đáng chú ý được đại hội thông qua là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 113 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.600 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến huy động khoảng 1.134 tỷ đồng, chủ yếu thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và một phần theo chương trình ESOP.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào một số dự án trọng điểm như khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill (Sonasea Residences), Trung tâm y tế – thương mại dịch vụ – văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời tăng vốn cho các công ty thành viên để triển khai dự án CEOHomes Hana Garden và khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B).

Trước đó, trong năm 2025, CEO Group ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 206 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn CEO năm 2026

Phát biểu tại đại hội, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group cho rằng Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi tinh thần hành động quyết liệt và tốc độ triển khai chưa từng có.

Theo ông Bình, những chuyển động mạnh mẽ từ việc sắp xếp địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển đến đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cùng lịch trình làm việc dày đặc của các lãnh đạo cấp cao cho thấy quyết tâm cải cách đang được thực thi với tốc độ rất cao.

“Mọi thứ đang được thúc đẩy nhanh và quyết liệt, tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp”, ông nói.

Theo ông Bình, trước đây “làm nhanh” thường được xem là lợi thế của khu vực tư nhân, nhưng hiện nay khu vực công đang cho thấy tốc độ hành động mạnh mẽ, qua đó trở thành động lực khích lệ doanh nghiệp dấn thân. “Doanh nghiệp tư nhân giờ đây cũng phải học Nhà nước về tốc độ”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết năm nay CEO Group đặt ra những mục tiêu cao hơn, triển khai công việc nhanh hơn và mở rộng quy mô hoạt động lớn hơn. Theo ông Bình, cơ hội hiện nay có thể coi là “nghìn năm có một”, dù đi kèm không ít thách thức.

Liên quan đến diễn biến cổ phiếu CEO, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đây là vấn đề thường xuyên được cổ đông quan tâm tại các kỳ đại hội.

Tuy nhiên, với vai trò của ban quản trị và điều hành, doanh nghiệp không đưa ra khuyến nghị mua - bán hay định hướng mức giá cụ thể. Thay vào đó, ban lãnh đạo tập trung thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đại hội thông qua nhằm nâng cao giá trị nội tại và thương hiệu doanh nghiệp.

Theo quan điểm của lãnh đạo công ty, biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào cung - cầu thị trường cũng như chiến lược đầu tư của từng cổ đông trong các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn. Vì vậy, quyết định đầu tư cuối cùng thuộc về mỗi nhà đầu tư.