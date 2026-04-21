ĐHĐCĐ Vinhomes: Mục tiêu 60.000 tỷ đồng lợi nhuận dựa vào đâu?

Tại ĐHĐCĐ thường niên, Vinhomes đặt mục tiêu 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao nhất từ trước đến nay. Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch này dựa trên nguồn doanh thu bàn giao từ các dự án đã bán và loạt đại dự án chuẩn bị mở bán trong năm nay.

Chia cổ tức bằng tiền mặt 60%

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) diễn ra sáng 21/4, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Về phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025, công ty trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ. Phần lợi nhuận còn lại được sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, cổ tức tiền mặt chi trả 60% vốn điều lệ, tương đương khoảng gần 25.000 tỷ đồng. Đồng thời, Vinhomes phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối tượng được hưởng cổ tức là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025, với thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026. Phần lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được bổ sung vào vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) năm 2026. Theo đó, tổng thù lao của HĐQT không vượt quá 25 tỷ đồng, trong khi thù lao của BKS tối đa 2 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2025, tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT là 19,9 tỷ đồng và cho BKS là 0,5 tỷ đồng.

Phần hỏi - đáp với ban lãnh đạo

- Vì sao Vinhomes quyết định chi trả cổ tức ở mức cao?

- Ông Phạm Anh Khôi - Giám đốc đầu tư Vinhomes: Bên cạnh chiến lược phát triển dài hạn, chúng tôi luôn đặt lợi ích cổ đông lên hàng đầu. Phương án cổ tức năm nay gồm hai phần: tiền mặt và cổ phiếu. Nguồn chi trả chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 khoảng 202.600 tỷ đồng, trong đó mức cổ tức dự kiến chỉ chiếm khoảng 10% lợi nhuận chưa phân phối.

Các dự án mới của Vinhomes được tài trợ chủ yếu từ dòng tiền bán hàng, bao gồm bán lẻ và bán buôn, vì vậy công ty vẫn đảm bảo nguồn vốn cho phát triển dài hạn.

- Vinhomes dự kiến mở bán những dự án nào trong năm 2026?

- Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Vinhomes: Trong năm 2026, Vinhomes dự kiến mở bán một số dự án trọng điểm như Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) và khu đô thị Đại học TP.HCM.

Ngoài ra, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế, công ty có thể tiếp tục mở bán thêm các dự án khác. Quan điểm của Vinhomes là luôn đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Việc lãi suất tăng có ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch kinh doanh của Vinhomes?

- Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Vinhomes: Thời gian qua, mặt bằng lãi suất có tăng ở cả huy động và cho vay, liên quan đến nguồn vốn và tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực này chỉ mang tính tạm thời và đến giữa tháng 4 đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau các chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

Tác động từ lãi suất tăng là có, nhưng chủ yếu mang tính ngắn hạn, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính. So với giai đoạn 2011–2013, mức lãi suất hiện nay vẫn chưa phải quá cao. Vì vậy, người mua có thể thận trọng hơn trong quyết định mua bất động sản, nhưng nhu cầu thực không giảm.

Về phía Vinhomes, chúng tôi chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Đặc biệt, ngày 18/4, công ty đã công bố gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi, khóa trần lãi suất vay ở mức 6%.

- Vì sao công ty điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận 2026 ngay trước thềm Đại hội cổ đông? Kế hoạch bán hàng năm 2026 so với 2025 ra sao? Những dự án nào đóng góp chính?

- Ông Lê Tiến Công - Giám đốc Tài chính Vinhomes: Chúng tôi xây dựng nhiều kịch bản kinh doanh dựa trên diễn biến thị trường, từ đó trình kế hoạch cơ bản cho cổ đông. Tuy nhiên, trong quý I/2026, công ty đã thực hiện nhiều bước chuẩn bị quan trọng và nhận thấy khả năng đạt các mục tiêu cao hơn so với kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, Vinhomes quyết định điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, với 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Về kế hoạch bán hàng, chúng tôi dự kiến doanh số bán hàng năm 2026 đạt khoảng 300.000 - 350.000 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm trước. Các dự án đóng góp chính gồm Cần Giờ, Hải Vân Bay, Hậu Nghĩa, Ocean Park 2-3, và kỳ vọng sắp tới là Hạ Long Xanh.

Dự án Hải Vân Bay được mở bán từ cuối tháng 3/2026, kết quả khá khả quan với 1.300 - 1.400 hợp đồng đặt cọc, tỷ lệ hấp thụ khoảng 89-90%.

Về kế hoạch lợi nhuận 2026, khoảng 30-35% sẽ đến từ doanh số đã bán từ năm 2025 nhưng chưa ghi nhận, chủ yếu từ các dự án Đan Phượng, Dương Kinh, Vũ Yên, Ocean Park 2-3. Ngoài ra, công ty cũng đang đàm phán một số giao dịch bán buôn.

- Với dự án Olympic, tỷ lệ sở hữu của Vinhomes là bao nhiêu?

- Ông Phạm Anh Khôi: Trong dự án này, Vinhomes đang nắm khoảng 30% trong liên danh, phần còn lại thuộc về các đối tác có năng lực và đã từng hợp tác với chúng tôi.

- Chính sách cổ tức của Vinhomes trong các năm tới sẽ như thế nào?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Từ trước đến nay, Vinhomes không cố định một chính sách cổ tức duy nhất. Việc chi trả cổ tức sẽ được cân đối dựa trên hiệu quả kinh doanh và chiến lược dài hạn, với mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa giá trị cho cổ đông.

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2026 của công ty dự kiến khi nào?

Ông Phạm Anh Khôi: Công ty dự kiến thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2026, trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua, tức tính từ thời điểm hôm nay.

- Chiến lược bán buôn của Vinhomes có tiếp tục được duy trì khi thị trường biến động?

Bà Nguyễn Thu Hằng: Vinhomes đã nhiều lần chia sẻ với cổ đông rằng chiến lược kết hợp bán buôn và bán lẻ giúp tối ưu chi phí vốn và tốc độ triển khai dự án.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì chiến lược này. Nhu cầu từ nhà đầu tư bán buôn vẫn tăng, không chỉ trong nước mà còn từ các nhà đầu tư Đông Nam Á.

Ở phân khúc bán lẻ, thị trường vừa qua có ảnh hưởng nhất định đến quyết định mua nhà trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu dài hạn vẫn rất lớn, mỗi năm phát sinh hơn 500.000 nhu cầu nhà ở mới. Vinhomes với quy hoạch đô thị đồng bộ, hướng đến ở thực thì hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Vinhomes có kế hoạch phát triển mô hình TOD gắn với đường sắt tốc độ cao?

Ông Phạm Thiếu Hoa: Hai dự án Hạ Long Xanh và Cần Giờ có lợi thế lớn khi kết nối vào trung tâm bằng hệ thống giao thông tốc độ cao, điều này đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng và cư dân tương lai.

Ngoài ra, khu đô thị Olympic với quy mô khoảng 9.200 ha cũng được quy hoạch gắn với mở rộng Quốc lộ 1A và hệ thống metro chạy qua khu đô thị.

Những dự án quy mô lớn như vậy không chỉ cần đường sắt tốc độ cao, mà còn phải có hệ thống giao thông huyết mạch đồng bộ để hình thành các trung tâm đô thị sầm uất trong tương lai.