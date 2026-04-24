Chủ tịch DIC Corp tiết lộ thời điểm khởi công hai dự án "át chủ bài"

DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị khởi công hai dự án quy mô lớn Bắc Vũng Tàu và Long Tân sau khi nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ.

Chiều 24/4, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE:DIG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 1.259 cổ đông, bao gồm cổ đông trực tiếp và ủy quyền.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 824 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông tại đại hội chiều nay, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cho biết kế hoạch năm nay được xây dựng theo hướng thận trọng, tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng và khả năng triển khai bán hàng ngay.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mở bán dự án Nam Vĩnh Yên vào quý III/2026. Hiện tại, công ty đang triển khai bán hàng tại dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh (Hậu Giang) và dự kiến mở bán dự án khu phức hợp CSJ trong quý II.

Song song với hoạt động bán lẻ, ông Cường cho hay doanh nghiệp tiếp tục kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị và dự án hợp tác đầu tư không còn phù hợp với định hướng phát triển, trong đó có dự án A.T.A Phú Mỹ.

Theo lãnh đạo công ty, các thương vụ thoái vốn đang trong quá trình đàm phán với đối tác và có thể tạo ra những đột phá trong năm 2026.

Hai đại dự án dự kiến khởi công trong năm

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội là kế hoạch đầu tư vào hai dự án quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu dự kiến khởi công vào quý III/2026 sau khi các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ. Kết luận thanh tra gần đây khẳng định doanh nghiệp là chủ đầu tư hợp pháp của dự án, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Trong khi đó, dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai dự kiến khởi công vào quý IV/2026.

"Thời gian qua, dự án gặp một số khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt khi xuất hiện các thông tin liên quan đến kết nối hạ tầng giữa Đồng Nai và TP.HCM. Tuy nhiên, do công tác đền bù đã được triển khai từ sớm nên về cơ bản dự án đã đủ điều kiện triển khai", vị Chủ tịch nói.

Không ai mong cổ phiếu bị giải chấp



Cổ đông hỏi về nguồn thu trong năm nay dựa vào dự án nào, Chủ tịch DIC Corp phản hồi doanh nghiệp sẽ tiếp tục bán hàng tại dự án Nam Vĩnh Yên, nơi hiện còn lượng sản phẩm lớn. Nếu tiêu thụ hết, doanh thu từ dự án này có thể đạt khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án tại Hậu Giang đã hoàn tất 100% công tác đền bù, nộp tiền sử dụng đất và đủ điều kiện mở bán toàn bộ trong năm. Công ty cũng chuẩn bị triển khai bán dự án CSJ tại phường Phước Thắng.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đàm phán chuyển nhượng một số dự án có biên lợi nhuận tốt nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Trong số này có dự án A.T.A Phú Mỹ nằm tại khu vực phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải, nơi doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm từ một số nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo DIC Corp, chiến lược của doanh nghiệp là thoái vốn tại các dự án đã đủ điều kiện để tập trung nguồn lực cho hai đại dự án Bắc Vũng Tàu và Long Tân, được kỳ vọng tạo nguồn thu và khối lượng công việc ổn định cho tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc cổ phiếu của cá nhân chủ tịch và gia đình bị giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết đây là hệ quả của biến động thị trường và không phải điều mà bất kỳ cổ đông nào mong muốn.

Ông khẳng định bản thân và gia đình vẫn cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời sẽ tìm các giải pháp để từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu khi điều kiện thị trường phù hợp.