Phú Long, Luxury Living, Hoàng Trường ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn

Trong tháng 8/2025, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 45.800 tỷ đồng - mức cao thứ hai từ đầu năm. Đáng chú ý, nhóm bất động sản tăng tốc, dẫn đầu là Phú Long với hơn 2.000 tỷ đồng, bên cạnh Luxury Living và Hoàng Trường.

Báo cáo mới nhất của FiinGroup cho thấy thị trường trái phiếu tháng 8 ghi nhận một kỷ lục mới với tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 45.800 tỷ đồng, tăng 84% so với tháng trước và gấp đôi cùng kỳ 2024. Đây là tháng có giá trị mua lại lớn thứ hai năm nay, chỉ sau tháng 6.

Nếu như ở các giai đoạn cao điểm trước, ngân hàng là lực lượng chủ chốt thì tháng 8 lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm phi ngân hàng. Các doanh nghiệp ngoài hệ thống tín dụng đã chi tới 19.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu, gấp gần 5 lần so với tháng 7, lập mức cao nhất kể từ đầu năm.

Trong cơ cấu, nhóm bất động sản gây chú ý khi chiếm khoảng 7.500 tỷ đồng, cao gấp 3 lần tháng trước. Nổi bật là Phú Long (2.000 tỷ đồng), Luxury Living (1.600 tỷ) và Hoàng Trường (1.400 tỷ đồng).

Lũy kế 8 tháng, doanh nghiệp địa ốc đã mua lại hơn 42.500 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Novaland là cái tên dẫn đầu với giá trị mua lại lên tới 6.700 tỷ đồng. Ngoài bất động sản, các ngành du lịch – giải trí cũng nhập cuộc mạnh mẽ, điển hình như Cáp treo Bà Nà (3.100 tỷ đồng) và Hưng Thịnh Quy Nhơn (2.500 tỷ đồng).

Theo FiinGroup, tính đến ngày 16/9, tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp đã được thanh toán từ đầu năm đạt 166.900 tỷ đồng, tương đương 64% nghĩa vụ cả năm 2025. Trong tháng 10, khối lượng đến hạn dự kiến chỉ còn 21.700 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các tháng cao điểm.

Dòng tiền thanh toán gốc và lãi trong tháng 10/2025 ước khoảng 21.700 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tháng cao điểm. Nguồn: FiinGroup

Riêng bất động sản, lượng trái phiếu đến hạn tháng 10 khoảng 6.800 tỷ đồng, giảm 22% so với tháng 9. Một số “ông lớn” có khối lượng đáo hạn lớn bao gồm Vinhomes (3.500 tỷ đồng), Phú Mỹ Hưng (1.900 tỷ đồng) và Bất động sản Thế Kỷ – Cenland (650 tỷ đồng).

Trong 4 tháng cuối năm, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm bất động sản khoảng 30.000 tỷ đồng, sang nửa đầu 2026 con số này lên tới 57.700 tỷ đồng. Những dữ liệu này cho thấy áp lực tài chính đã “hạ nhiệt” so với năm 2023-2024, nhưng vẫn là gánh nặng đáng kể với các chủ đầu tư khi dòng tiền kinh doanh chưa hồi phục hoàn toàn.