Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Vì sao SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank đồng loạt bị phạt?

SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank đồng loạt bị xử phạt 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Loạt "ông lớn" vàng bạc bị xử phạt
Loạt "ông lớn" vàng bạc bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Ngân hàng TMCP Tiên Phong về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo đó, các công ty này bị phạt 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này bị buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tại https://sjc.com.vn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại https://doji.vn.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết trong quá trình điều tra, các bên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó hồi tháng 5, các doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt 1,3 - 2,6 tỷ đồng, tùy đơn vị, do có nhiều bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng. Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Liên quan đến thị trường vàng, ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và và thị trường vàng. Đồng thời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

SJC Bảo Tín Minh Châu Vàng-DOJI TPBank

