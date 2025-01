Đầu tư năm 2025: Vàng, chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu?

Vàng là tài sản ghi nhận mức tăng giá vượt trội so với các kênh khác trong năm 2024. Các chuyên gia dự báo năm 2025, chứng khoán và bất động sản sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn.

Nhìn lại năm 2024, vàng và USD là hai loại tài sản đều tăng lên mức đỉnh giá lịch sử. Có thời điểm vàng miếng SJC lên tới hơn 92 triệu đồng/lượng trong khi đó USD bán ra tại các ngân hàng tăng lên trên mức 25.500 đồng/USD.

Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán thể hiện bức tranh kém sắc hơn, sau nửa đầu năm tăng trưởng tốt thì những tháng trở lại đây, VN-Index giao dịch ảm đạm và trồi sụt với đà bán ròng dai dẳng của khối ngoại. Còn thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm trở lại sau khoảng thời gian bị tắc thanh khoản, phân khúc căn hộ tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, cho thấy sự khởi sắc rõ ràng nhất. Nhìn chung các lớp tài sản biến động rất khác nhau trong năm 2024.

Phân bổ dòng tiền vào chứng khoán, trái phiếu

Phân tích về các kênh đầu tư trong năm 2025, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc cao cấp Phân tích đầu tư Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) cho rằng năm 2025 là năm thử thách với nền kinh tế Việt Nam nên nhà đầu tư cần đề cao đến quản trị rủi ro trong đầu tư.

Với thị trường chứng khoán, ông Hưng khẳng định mức định giá thị trường hiện tại khá hợp lý để đầu tư trong dài hạn, nhất là khi nhà đầu tư kỳ vọng vào câu chuyện tăng trưởng trong năm sau với định giá P/E của thị trường Việt Nam hấp dẫn hơn. Không chỉ là cổ phiếu, tỷ trọng trong đầu tư cũng có thể phân bổ đến những tài sản liên quan đến thu nhập cố định như trái phiếu hay tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

Về kênh trái phiếu, theo ông Hưng, sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định mà nhà đầu tư có thể cân nhắc. Kênh đầu tư này sẽ phát triển tốt trong năm 2025, đặc biệt khi thị trường đã trải qua những biến động lớn trong giai đoạn 2023. Đặc biệt gần đây, những chính sách mới, luật mới đã đưa ra các quy định liên quan đến thị trường trái phiếu để tăng tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư. Đây là điều quan trọng để thị trường trái phiếu phát triển bền vững. Hiện trái phiếu doanh nghiệp cũng đang dần lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư.

Chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán năm 2025 không chỉ tăng trưởng 10 - 12% mà còn tích cực hơn nữa.

Đồng quan điểm, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán VPS cho biết trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa có nhiều đột phá, nhà đầu tư có thể chưa hài lòng với mức tăng còn khiêm tốn của chỉ số VN-Index từ đầu năm đến nay. Thị trường đã xác nhận khu vực đáy sâu nhất là 1.200 - 1.240 điểm và các nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm đã nhìn thấy xu hướng đi lên.

“Năm 2025, với những xu thế và các chất xúc tác như triển vọng GDP, xuất nhập khẩu, câu chuyện nâng hạng thị trường... nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào thị trường chứng khoán năm 2025 không chỉ tăng trưởng 10 - 12% mà còn tích cực hơn nữa”, ông Khánh nhìn nhận.

Tuy nhiên, chuyên gia VPS cũng lưu ý thị trường sẽ không tăng liên tục và không lạc quan như chúng ta nghĩ mà có thể tăng từng chặng một với những giai đoạn điều chỉnh. Do đó, việc giao dịch linh hoạt là điều cần thiết.

Chia sẻ quan điểm về các nhóm ngành triển vọng đầu tư trong năm 2025, chuyên gia VPBankS Nguyễn Việt Đức đặt kỳ vọng vào 4 nhóm cổ phiếu. Thứ nhất là nhóm cổ phiếu ngành năng lượng, dầu khí, đây là nhóm ngành phòng thủ, an toàn. Tiếp theo là nhóm ngành bất động sản, bán lẻ và ngân hàng.

“Dòng tiền sẽ quay trở lại, thị trường chứng khoán sẽ sôi động hơn, chúng tôi nhìn thấy yếu tố rất tích cực cho thị trường chứng khoán 2025”, ông Đức nhấn mạnh thêm.

Bất động sản là kênh tốt nhất trong 20 năm gần đây và ít nhất 10 năm tới

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, đánh giá với kênh bất động sản sau giai đoạn tăng nóng của phân khúc căn hộ tại miền Bắc, mặt bằng giá nhìn chung đã khá cao trong tương quan so sánh với thu nhập bình quân của người dân. Vì vậy, theo ông, dư địa của phân khúc này trong năm 2025 tương đối hạn chế.

“Năm 2025, tôi đánh giá với mặt bằng lãi suất cho vay của ngân hàng kỳ vọng vẫn duy trì ở mức thấp, cùng với đó là biện pháp tháo gỡ pháp lý cho các dự án, phân khúc nhà đất sẽ có thuận lợi”, ông Tuấn dự báo.

Phân khúc nhà đất được chuyên gia dự báo sẽ có thuận lợi trong năm 2025.

Đối với vàng, theo ông Tuấn, đây là kênh đầu tư truyền thống, mang tính chất phòng thủ và được yêu thích của người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Với động thái nhiều ngân hàng Trung ương mua lượng lớn vàng nhằm mục đích dự trữ, đồng thời diễn biến môi trường lạm phát cao, tình hình thế giới có nhiều biến động thì giá vàng quốc tế đã duy trì được nền tảng tăng giá trong năm 2024.

Tuy nhiên, lực cản cho đà tăng giá vàng năm tới là đồng USD mạnh lên sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tình hình lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, ông không kỳ vọng giá vàng sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao trong năm 2025.

Về lãi suất tiết kiệm, ông Tuấn phân tích mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng nhích nhẹ, nhu cầu vay vốn cao hơn buộc một số ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi để thu hút khách hàng. Dự đoán xu hướng 2025, theo ông, lãi suất tiết kiệm sẽ có sự tăng nhẹ so với hiện tại. Kênh tiền gửi tiết kiệm luôn là một trong những kênh đầu tư an toàn hàng đầu và mang lại lợi suất ổn định, ít biến động, do đó việc phân bổ tài sản vào kênh này vẫn thu hút được với nhiều nhà đầu tư có lượng tiền nhàn rỗi.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt An Hòa, nhìn nhận thị trường bất động sản của 10 năm trước, hiện tại hay tương lai vẫn có những điểm khác biệt lớn. Tức là, luật mới không chỉ cần văn bản hướng dẫn thực thi mà còn cần độ trễ nhất định để thị trường thẩm thấu. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến nút thắt của thị trường bất động sản hiện nay vẫn tồn tại.

“Không thể phủ nhận, thị trường bất động sản năm 2025 sẽ đứng trước cơ hội lớn chưa từng có khi sở hữu những điều kiện thuận lợi cả về vĩ mô và vi mô. Nhưng để thị trường quay trở lại thời kỳ sôi động như giai đoạn ‘hoàng kim’ như 2018-2019, có thể sẽ cần thêm một vài năm nữa”, ông Quang nhận định.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, ông tin rằng đại đa số họ đều biết rằng bất động sản là kênh đầu tư tốt nhất trong 20 năm gần đây và ít nhất trong 10 năm tới, nên dù thời kỳ “hoàng kim” có quay lại hay không trong năm 2025, cũng không ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định đầu tư.