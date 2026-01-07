Thêm nhà ở xã hội tại Mê Linh, khởi công trong tháng 1

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án khu nhà ở Minh Đức có giá dự kiến từ 23 - 25 triệu đồng/m2, khởi công trong tháng 1/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai thông tin về công trình nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án khu nhà ở Minh Đức, tọa lạc tại xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự án có giá dự kiến 23 - 25 triệu đồng/m2.

Theo thông tin công bố, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai theo hình thức đầu tư ngoài ngân sách, không sử dụng vốn đầu tư công. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 11.604 m2 mật độ xây dựng 40%, với quy mô 14 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Dự án cung cấp 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó khoảng 90% số căn để bán và 10% để thuê mua. Cơ cấu căn hộ gồm loại 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70 m2 và loại 3 phòng ngủ diện tích khoảng 77 m2, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp, công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Về giá bán, chủ đầu tư cho biết đơn giá dự kiến dao động từ 23 - 25 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì. Đối với hình thức thuê mua, giá tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), với thời gian thuê mua 5 năm. Mức giá chính thức sẽ được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 là đơn vị phát triển dự án. Khi dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, dự kiến từ tháng 6/2026. Thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến vào quý II/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân có nhu cầu chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận duy nhất của chủ đầu tư, không thông qua các sàn trung gian. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền trái quy định. Mọi trường hợp kê khai gian dối hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.