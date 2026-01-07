Thêm nhà ở xã hội tại Mê Linh, khởi công trong tháng 1

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai thông tin về công trình nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án khu nhà ở Minh Đức, tọa lạc tại xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Dự án có giá dự kiến 23 - 25 triệu đồng/m2.
Theo thông tin công bố, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai theo hình thức đầu tư ngoài ngân sách, không sử dụng vốn đầu tư công. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 11.604 m2 mật độ xây dựng 40%, với quy mô 14 tầng nổi và 1 tầng hầm.
Dự án cung cấp 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó khoảng 90% số căn để bán và 10% để thuê mua. Cơ cấu căn hộ gồm loại 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70 m2 và loại 3 phòng ngủ diện tích khoảng 77 m2, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp, công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.
Về giá bán, chủ đầu tư cho biết đơn giá dự kiến dao động từ 23 - 25 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm chi phí bảo trì. Đối với hình thức thuê mua, giá tạm tính là 312.860 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), với thời gian thuê mua 5 năm. Mức giá chính thức sẽ được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở xã hội.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 là đơn vị phát triển dự án. Khi dự án đủ điều kiện mở bán theo quy định, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, dự kiến từ tháng 6/2026. Thời điểm bàn giao căn hộ dự kiến vào quý II/2027.
Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân có nhu cầu chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận duy nhất của chủ đầu tư, không thông qua các sàn trung gian. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền trái quy định. Mọi trường hợp kê khai gian dối hồ sơ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố.
Trong danh sách đợt này, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng.
Dự án có mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến tại xã Tân Tiến với 12.078 tỷ đồng, diện tích 30 ha. Khu nhà xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.
Một dự án khác cũng có mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng là nhà xã hội Đa Phúc 1, tại ô đất III.2-13/N09 khu đô thị Sóc Sơn - khu 3. Công trình này được quy hoạch trên diện tích 11 ha, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô dân số trên 4.900 người.
Phần lớn dự án được duyệt trong danh sách đợt này đều nằm ở phía bắc của Thủ đô. Trong đó, xã Nội Bài có 7 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 10 ha, vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng.
Tương tự, Đa Phúc, Sóc Sơn cũng có 6 dự án mỗi xã. Trong đó, các dự án ở Đa Phúc diện tích đất trên 13 ha, vốn gần 11.800 tỷ đồng. Xã Đa Phúc hiện nay được sáp nhập trên cơ sở 7 xã trước đây tại huyện Sóc Sơn gồm: Bắc Phú, Đức Hòa, Kim Lũ, Tân Hưng, Việt Long, Xuân Giang và Xuân Thu.
Tại Sóc Sơn, các dự án có quy mô khoảng 31,5 ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ. Trong đó, dự án nhà ở xã hội Sóc Sơn 5 có số vốn lớn nhất, khoảng 8.700 tỷ đồng. Dự án này sẽ được xây dựng trên khu đất rộng gần 9,5 ha, cao 15 tầng nổi và 2 tầng hầm.
Năm 2025, Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.