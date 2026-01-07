Đèo Cả hợp tác Geleximco: Người mở đường, người làm đô thị

Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Geleximco vừa ký thỏa thuận hợp tác, hướng tới phát triển các dự án hạ tầng giao thông gắn với khai thác quỹ đất, đô thị và dịch vụ.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất xây dựng mô hình hợp tác chiến lược trên cơ sở phát huy thế mạnh riêng của từng doanh nghiệp. Đèo Cả tập trung vào lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, từ nghiên cứu, quản lý dự án, thi công đến vận hành công trình. Geleximco đảm nhiệm mảng phát triển đô thị, khai thác quỹ đất và dịch vụ liên quan nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết quá trình làm việc cho thấy hai bên có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận phát triển dài hạn, từ đó đặt ra nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn để triển khai các dự án một cách hiệu quả và bền vững.

Theo ông Hoàng, mô hình hợp tác giữa hai tập đoàn dựa trên 3 trụ cột gồm văn hóa doanh nghiệp, kinh tế và đổi mới sáng tạo, trong đó đáng chú ý là nội dung đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Về phía Geleximco, ông Vũ Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đánh giá việc kết hợp năng lực phát triển hạ tầng giao thông của Đèo Cả với kinh nghiệm triển khai các dự án đô thị của Geleximco sẽ tạo điều kiện để hai bên mở rộng không gian đầu tư, đặc biệt tại các khu vực có tiềm năng phát triển mới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai doanh nghiệp đã giới thiệu và trao đổi về một số dự án hạ tầng giao thông đô thị và liên vùng mà mỗi bên đang nghiên cứu, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Gần đây, Đèo Cả và Geleximco cùng hợp tác trong dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với vốn đầu tư lên tới 855.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Đèo Cả sau đó xác nhận việc dừng tham gia dự án này. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả khẳng định đây là dự án có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai, đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan.

"Thế mạnh cốt lõi của Đèo Cả nằm ở hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ. Vì vậy, tôi lựa chọn cách làm nhất quán là làm đến cùng ở những lĩnh vực mình làm tốt nhất và chủ động dừng lại đúng lúc ở những phần không phải sở trường, để TP. Hà Nội có điều kiện lựa chọn mô hình và đối tác phù hợp nhất", ông Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoàng, quyết định dừng đúng lúc được Đèo Cả đưa ra nhằm giúp dự án tiết kiệm nguồn lực xã hội, tránh vòng vo không cần thiết và quan trọng hơn là “thông đường trách nhiệm” trong quá trình triển khai.

"Tập đoàn Đèo Cả xác định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà chúng tôi không tiếp tục đầu tư, đặc biệt là dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng", ông Hoàng nói.

Đánh giá đây là dự án “ngàn năm có một”, ông Hoàng cho biết Đèo Cả là đơn vị đặt những “viên gạch” đầu tiên giúp trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm "trên giấy".

Tuy nhiên, quá trình triển khai của dự án sau đó đã có những diễn biến khác với phương án thiết kế ban đầu và định hướng của Đèo Cả. Do đó, doanh nghiệp quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều - thoát lũ.