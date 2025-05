Trái phiếu quý I: Hơn 90 doanh nghiệp chậm thanh toán lãi và gốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết tính đến ngày 15/4/2025, đã có hơn 90 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp, theo thông báo của HNX.

Đáng chú ý, quý I/2025 đã bắt đầu có một số doanh nghiệp chậm thanh toán nợ gốc các trái phiếu đã được gia hạn thêm kỳ hạn (đây là các trái phiếu có thời gian đáo hạn trước khi gia hạn là năm 2023 và đã được gia hạn kỳ hạn tối đa 2 năm).

Số tiền nợ gốc đến hạn trong quý I/2025 của các tổ chức phát hành chậm thanh toán là khoảng hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng giá trị đáo hạn trong quý I/2025 (nhóm ngân hàng đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ các trái phiếu sẽ đáo hạn trong quý I/2025 vì vậy tổng giá trị đáo hạn trong quý I/2025 không có nhóm ngân hàng).

Tổng số tiền nợ gốc đến hạn trong quý I/2025 của các tổ chức phát hành chậm thanh toán và giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn trong quý I/2025 đã được gia hạn kỳ hạn là khoảng hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng giá trị đáo hạn trong quý I/2025.

“Chúng tôi ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của hơn 90 doanh nghiệp này là khoảng hơn 200.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 16,5% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản”, đơn vị này nhận định.

Hoạt động phát hành trầm lắng

Theo số liệu tổng hợp từ VNDirect, trong quý I/2025 có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 25.104 tỷ đồng, giảm 84% so với quý IV/2024 và giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Trong đó chỉ có 2 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng, chiếm 8% tổng giá trị phát hành. Và 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành đạt 23.104 tỷ đồng, chiếm 92%, số liệu được tổng hợp trên trang thông tin của HNX công bố tới ngày 15/4/2025.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trầm lắng trong quý I/2025, khi tổng giá trị phát hành giảm mạnh, giảm 98,7% so với quý IV/2024 và giảm 86,8% so với cùng kỳ. Ngược lại hoạt động phát hành công chúng có sự ấm lên với tổng giá trị phát hành tăng 294% so với quý IV/2024 và tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Trong những năm gần đây hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thường có diễn biến trầm lắng trong quý I và ấm dần lên vào các quý sau đó. Thực tế cho thấy quý I hàng năm thường là thời điểm nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp ở mức thấp, quý I cũng thường là quý có tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong cả năm.

Vì vậy hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp nói chung và của nhóm ngân hàng nói riêng thường ở mức thấp trong quý I.

Hoạt động gia hạn trái phiếu sôi động

Trong khi đó, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu vẫn diễn ra sôi động trong quý I đầu năm. Tính đến ngày 15/4/2025 đã có 118 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.

Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 178 nghìn tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2025 đã được gia hạn là hơn 20 nghìn tỷ đồng, chiếm 10% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn năm 2025 và chiếm 11,2% tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn.

Phần lớn lượng trái phiếu có thời gian đáo hạn trong năm 2025 đã được gia hạn là của các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.

Top công ty mua lại nhiều trái phiếu doanh nghiệp trước hạn.

Những tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn với lượng trái phiếu có giá trị lớn trong quý I/2025 bao gồm: Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 lô trái phiếu có giá trị 2.250 tỷ đồng, thời gian gia hạn là 12 tháng.

Công ty Cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL đã đạt được thỏa thuận gia hạn nhiều lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 2.900 tỷ đồng với thời gian gia hạn đều là 24 tháng.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam đã đạt được thỏa thuận gia hạn nhiều lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 2.800 tỷ đồng với thời gian gia hạn đều là 24 tháng.

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông đã đạt được thỏa thuận gia hạn 1 lô trái phiếu có giá trị hơn 1.300 tỷ đồng, thời gian gia hạn là 24 tháng...