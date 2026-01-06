Bảo Tín Mạnh Hải: Từ 3 cây vàng khởi nghiệp đến doanh nghiệp sẵn sàng chi 1.000 tỷ vào tài sản mã hóa

Khởi đầu từ cửa hàng 7 mét vuông với vốn 3 cây vàng, Bảo Tín Mạnh Hải nay đã có hơn 10 cơ sở tại Hà Nội và mở rộng mạnh hệ sinh thái. Doanh nghiệp gây chú ý khi rót 1.000 tỷ đồng vào lĩnh vực tài sản mã hóa trong giai đoạn thị trường bước vào thí điểm.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Bảo Tín Mạnh Hải được Ông Vũ Mạnh Hải thành lập từ năm 1992, bắt đầu với cửa hàng nhỏ tại 39 Nguyễn Trãi, Hà Nội, cùng số vốn ban đầu vỏn vẹn 3 cây vàng và 4 nhân viên. Đến năm 2019, Bảo Tín Mạnh Hải trở thành một trong 17 doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng, ra mắt sản phẩm Nhẫn vàng ép vỉ 999.9 Kim Gia Bảo. CTCP Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 11/2025, sau nhiều lần điều chỉnh vốn từ 8 tỷ đồng (năm 2015) lên 233 tỷ đồng (tháng 10/2025). Vào tháng 6/2025, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn, vào CTCP Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange, với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch. Cung cấp bởi

Bảo Tín Mạnh Hải – “người nhà” với Bảo Tín Minh Châu

Bảo tín Mạnh Hải có sản phẩm đa dạng, trong đó có sản phẩm “Tiểu Kim Cát 1 phân”, tương đương với 0,1 chỉ vàng. Ảnh: Xuân Lực

Tại Hà Nội, hiện có 5 thương hiệu vàng bạc cùng mang họ “Bảo Tín” gồm: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long.

Điều đặc biệt là cả 5 thương hiệu đều thuộc sở hữu của 5 anh chị, em ruột trong một gia đình, những người kế nghiệp nghề kim hoàn từ người mẹ (doanh nhân Lương Thị Điểm) gây dựng.

Nghề kim hoàn đến với gia đình bà Điểm như một cơ duyên kể từ khi cả nhà chuyển về thị trấn Văn Điển (Hà Nội). Lúc ấy, bà mưu sinh bằng đủ thứ nghề ở cổng chợ như bán nước chè, ốc luộc, khoai lang đến những que kem giá chỉ 1-2 hào.

Trong những lần bán hàng như thế, bà Điểm được khách nhờ bán hộ nhẫn vàng. Và cứ như vậy, ngày càng đông người đến đây nhờ mua bán hộ vàng bạc.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng khởi nguồn từ cơ sở này. Thương hiệu được gây dựng bởi ông Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1961) – con trai bà Điểm và em trai ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953), nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu.

Khởi nghiệp từ 3 cây vàng và 4 nhân sự

Theo giới thiệu của Bảo tín Mạnh Hải, nhà vàng này được thành lập ngày 15/11/1992 tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hành trang duy nhất lúc bấy giờ chính là hai chữ "Bảo Tín" và đôi bàn tay chế tác tinh tế, khéo léo của nhà sáng lập Vũ Mạnh Hải. Còn lại, từ cơ sở vật chất cho đến nguồn lực tài chính đều khó khăn với diện tích cửa hàng 7 mét vuông, 4 nhân sự và số vốn đầu tư vỏn vẹn 3 cây vàng.

Khởi nghiệp với số vốn ban đầu là 3 cây vàng, Bảo Tín Mạnh Hải hiện đã có hơn 10 cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại khu vực phía Bắc. Ảnh: Xuân Lực

Mãi đến năm 2017, doanh nghiệp mới khai trương cơ sở thứ 2 tại 15 Quang Trung, Hà Đông, đánh dấu cho việc mở rộng thương hiệu tại Thủ đô.

“Đại gia” bán vàng 0,1 chỉ Vàng là tài sản tích trữ yêu thích của nhiều người nhưng gần đây, việc sở hữu vàng trở nên khó khăn hơn khi giá kim loại quý ngày càng tăng cao. Hiện tại, 1 chỉ vàng có giá bằng hoặc hơn cả tháng lương của người lao động (15 triệu đồng). Thế nên, việc mua vàng "chẵn chỉ" dần trở thành một điều gì đó xa xỉ. Trong bối cảnh thị trường thiếu nguồn cung, Bảo Tín Mạnh Hải, một “đại gia” ngành vàng ở Hà Nội đã tung ra “Tiểu Kim Cát 1 phân” vào cuối năm ngoái. Theo giới thiệu, sản phẩm này tương đương với 0,1 chỉ vàng. Từ ngày 4/1/2026, mỗi khách hàng được mua tối đa 1 sản phẩm/ngày. Đối với khách hàng đặt số lượng nhiều hơn 1 sản phẩm, mọi người sẽ nhận trước 1 sản phẩm. Số còn lại, cửa hàng sẽ trả sau 90 ngày.

Sau đó 2 năm (2019), Bảo Tín Mạnh Hải đã trở thành một trong 17 doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Đồng thời, doanh nghiệp cho ra mắt dòng sản phẩm độc quyền Nhẫn vàng ép vỉ 999.9 Kim Gia Bảo. Đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng tại 16 Trần Duy Hưng và số 8 Hoàng Cầu.

Năm 2021, Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình công ty từ TNHH sang CTCP, đánh dấu bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển công ty. Các năm sau đó, công ty liên tục mở rộng “bản đồ” tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội nhằm tiếp cận với lượng khách hàng đông đảo.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bảo Tín Mạnh Hải hiện có hơn 10 cửa hàng tại khu vực phía Bắc.

Liên tục tăng vốn, rót tiền lập công ty con

Dữ liệu từ VietTimes có được, Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải đăng ký thành lập vào ngày 2/7/1995.

Đến tháng 12/2015, công ty điều chỉnh vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Vân (vợ ông Hải) giữ 60% vốn, ông Nguyễn Quang Tuyến và ông Vũ Hùng Sơn (con trai ông Hải) mỗi người góp 20% vốn.

Tháng 8/2017, công ty nâng vốn lên 35 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Vũ Hùng Sơn vẫn giữ lần lượt 60% vốn, 20% vốn. Song, số vốn còn lại đã có người sở hữu mới là ông Vũ Sơn Tùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (vợ ông Hải) giữ 60% vốn Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải.

Tháng 11/2018, vốn điều lệ tăng từ 35 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của cổ đông vẫn được giữ nguyên.

Tháng 12/2021, Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình kinh doanh sang CTCP Bảo Tín Mạnh Hải. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Tổng Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh vàng trang sức, bạc, đá quý; Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Bảo Tín Mạnh Hải sẵn sàng chi 1.000 tỷ vào mảng tiền số. Ảnh minh họa/Nguồn: BTMH.

Tháng 1/2022, công ty thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Thanh Vân sang ông Vũ Hùng Sơn – Tổng Giám đốc. Đến tháng 11, ông Sơn vẫn là người đại diện pháp luật nhưng chức vụ của ông đã có sự thay đổi với vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tháng 3/2024, vốn điều lệ tăng từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Sau đó một năm (tháng 3/2025), Giám đốc Phạm Thị Minh Thanh trở thành người đại diện pháp luật của công ty.

Tháng 10/2025, công ty nâng vốn điều lệ lên 233 tỷ đồng. Sau đó một tháng (tháng 11/2025), vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Một chi tiết quan trọng, vào tháng 8/2023, CTCP Bảo Tín Mạnh Hải góp vốn thành lập CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải. Người đại diện pháp luật là ông Vũ Hùng Sơn, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Sơn là con trai cả của ông Vũ Mạnh Hải.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó CTCP Bảo Tín Mạnh Hải góp 65% vốn. Ông Vũ Hùng Sơn góp 15% vốn, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (mẹ ông Sơn) nắm 20% vốn.

Cơ cấu cổ đông CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

Ngày 14/11/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2023, người đại diện pháp luật được chuyển sang cho ông Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1988, chức vụ Tổng Giám đốc.

Tháng 10/2024, ông Đức Anh thôi làm người đại diện pháp luật, người thay thế vị trí này là ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Ngọc Dũng – Tổng Giám đốc.

Tháng 12/2024, công ty nâng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Đến tháng 9/2025, người đại diện pháp luật là ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT và bà Dương Thị Thanh Tâm – Tổng Giám đốc.

Tháng 12/2024, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải nâng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Sẵn sàng chi nghìn tỷ vào thị trường tài sản mã hóa

Trong bối cảnh tiền số ngày càng phổ biến và Chính phủ cũng có chính sách về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không nằm ngoài cuộc đua.

Tháng 6/2025, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn vào CTCP Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange.

Vimexchange có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài Bảo Tín Mạnh Hải, công ty trong lĩnh vực tài sản mã hóa này còn có 7 cổ đông sáng lập khác. Trong đó, CTCP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex sở hữu 50% vốn, CTCP Dược Vimedimex 2 giữ 15% vốn, CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình góp 10% vốn.

Hai đơn vị khác là CTCP Biển Tiên Sa và CTCP Đầu tư Phát triển Việt Nam góp lần lượt 6% vốn, 5% vốn.

CTCP Quản lý quỹ Quốc tế và CTCP Chứng khoán Hòa Bình, mỗi đơn vị này góp 2% vốn.

Tháng 6/2025, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn vào CTCP Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange.

Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Thời gian qua, nhiều công ty, ngân hàng đã công bố kế hoạch tham gia mảng tài sản số. Loạt công ty chứng khoán như HDBS, SSI, VPBankS, VIX hay TCBS góp vốn để thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn tài sản mã hóa.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng tham gia thị trường này khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.