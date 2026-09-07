Phó chủ tịch Lâm Đồng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

Từ một cán bộ trưởng thành ở địa phương, ông Lê Trọng Yên được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách lĩnh vực gắn với nhiều năm công tác của ông.

Chiều 7/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chúc mừng ông Lê Trọng Yên được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới và đánh giá cao kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, thực tiễn điều hành ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo ông Hùng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 17 lĩnh vực, phạm vi rộng, tính liên ngành cao, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trước yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng lớn.

Ông Hùng đề nghị tân thứ trưởng sớm nắm chắc công việc, bám sát sự phân công, phát huy kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, viễn thám.

Bộ cũng thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 7 thứ trưởng, gồm các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.