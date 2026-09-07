Hình ảnh phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới

Trọng dụng nhân tài không thể dừng ở việc tuyển được người có hồ sơ tốt, mà phải tạo cơ chế để người có năng lực thực sự được trao cơ hội, phát huy sở trường và chứng minh giá trị bằng kết quả cụ thể.