Hình ảnh phối cảnh Hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới

Xã hội số
Bé trai 4 tuổi sốt cao tới 40°C, phát hiện nhiễm Adenovirus
Adenovirus có thể khiến trẻ sốt cao, viêm họng và diễn biến xuống đường hô hấp dưới. Bác sĩ cảnh báo cha mẹ đặc biệt chú ý nếu trẻ thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực hoặc li bì.
Bé trai 12 tuổi chảy mủ tai hôi, phát hiện khối ăn mòn xương chũm
Bé trai 12 tuổi chảy dịch tai có mùi hôi kéo dài, từng được thông báo có polyp tai. Khi đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ phát hiện khối cholesteatoma đã lan vào xương chũm, gây tiêu hủy xương.
Tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.
Quy định mới về kỷ luật Đảng liên quan sử dụng AI
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Hà Nội sẽ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.
Khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở PetroVietnam - Phong Thổ
Ngôi trường biên giới đầu tiên hoàn thành của tỉnh Lai Châu chính thức đưa vào sử dụng trong sự kiện Khánh thành đồng loạt các trường biên giới và Khai giảng năm học 2026 - 2027 trên toàn quốc
Thủ tướng mong học sinh, sinh viên làm chủ công nghệ
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, Thủ tướng mong học sinh, sinh viên bên cạnh việc học kiến thức cần rèn tư duy độc lập, làm chủ công nghệ, biết yêu thương, chia sẻ và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Những lời nhắn nhủ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục dịp khai giảng
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi tới ngành giáo dục. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo được thăng quân hàm thượng tướng
Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo.
Có nơi chi hàng tỷ đồng không đúng chế độ 178
Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và 67, từ tính toán, chi trả đến sử dụng nguồn kinh phí, trong đó có nơi chi hàng tỷ đồng chưa đúng quy định.
Uống thuốc bắc không rõ nguồn gốc, người đàn ông bị tổn thương gan
Sau khoảng 6 tuần tự uống thuốc bắc để chữa đau dạ dày, người đàn ông 61 tuổi bị vàng da, vàng mắt. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng hơn 30 lần giới hạn bình thường.
Đà Nẵng thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận
Sáng 4/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 95% trẻ em được đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trước 30/9
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký Công văn số 8721/UBND-SYT yêu cầu đẩy mạnh Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Gần 400 điểm WC cộng đồng ở Đà Nẵng được tích hợp trên ứng dụng
Gần 400 khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tại Đà Nẵng đang tham gia cung cấp nhà vệ sinh miễn phí, giúp người dân và du khách nhanh chóng tìm điểm gần nhất trên ứng dụng Danang Smart City.
Trọng dụng nhân tài: Chuyển từ "đủ hồ sơ" sang "đủ năng lực và tạo ra kết quả"
Trọng dụng nhân tài không thể dừng ở việc tuyển được người có hồ sơ tốt, mà phải tạo cơ chế để người có năng lực thực sự được trao cơ hội, phát huy sở trường và chứng minh giá trị bằng kết quả cụ thể.
Cắt giảm, bãi bỏ hơn 700 thủ tục hành chính sau 50 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số
Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báo chí đặt câu hỏi về kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm giải quyết các điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị.
Khởi tố thêm người môi giới “chạy án” vụ Phú Lê
Đại diện Bộ Công an cho biết liên quan vụ án Phú Lê Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi "chạy án".
Huấn “Hoa Hồng" nói biết trước kết quả xổ số để lừa tiền của người chơi lô đề
Bùi Xuân Huấn tức Huấn "Hoa Hồng" lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số để lừa, chiếm đoạt tiền.
Việt Nam – Nhật Bản hợp tác kiến tạo tương lai số
Từ ngày 5/9 - 6/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với TP Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2026.
Chi sai chế độ 178: Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc đã nhận tiền
Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã cho nghỉ việc theo Nghị định 178, nếu phát hiện sai sót phải có phương án khắc phục kịp thời.