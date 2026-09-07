Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an TP Huế làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại và Giám đốc Công an TP Huế Nguyễn Thanh Tuấn được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự giữ chức phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mà còn là trao gửi niềm tin và đặt sự kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín bản thân của các cán bộ.

Theo Phó thủ tướng, 2 tân Phó tổng Thanh tra đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, có trình độ, chuyên môn vững vàng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo ở các địa phương.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm hai Phó tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại (bên phải) và Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị 2 tân Phó tổng Thanh tra Chính phủ trên cương vị mới cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc cũng như phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng lưu ý việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.

“Thanh tra phải đúng, phải trúng, phải kịp thời; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm. Không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy cho sự phát triển đất nước”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau, là Ths Luật kinh tế. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở với hơn 30 năm công tác tại các cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương, từng trải qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy TP Cà Mau; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 11/2025, ông Ngại làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông được đào tạo và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong quá trình công tác, ông Tuấn đã trải qua các chức vụ như Bí thư Đoàn Thanh niên của Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; từ tháng 7/2020 là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Tuấn là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Huế.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lãng phí.

Tổng Thanh tra Chính phủ hiện nay là ông Nguyễn Quốc Đoàn. 5 Phó tổng Thanh tra gồm các ông Nguyễn Văn Cường, Lê Sỹ Bảy, Lê Tiến Đạt, Phạm Thành Ngại và Nguyễn Thanh Tuấn.