Di dời nhà máy, Giầy Thượng Đình dành hàng chục tỷ đồng trợ cấp nhân viên mất việc làm

Giầy Thượng Đình dự kiến chi 25 tỷ đồng trợ cấp mất việc và hỗ trợ người lao động trong quá trình di dời nhà máy khỏi Hà Nội, với tổng cộng khoảng 443 người thuộc diện sắp xếp.

Dành 25 tỷ đồng chi trả trợ cấp mất việc làm, hỗ trợ cho nhân viên

HĐQT CTCP Giầy Thượng Đình (Mã: GTĐ) vừa phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty dành 25 tỷ đồng để chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho nhân viên do sắp xếp lại lao động. Thời gian dự kiến từ quý III năm nay.

Ở đợt 1, Giầy Thượng Đình dự kiến chi 15 tỷ đồng cho khoảng 243 lao động. Mức chi cụ thể được tính theo số năm công tác và mức lương tính đóng bảo hiểm xã hội của từng người.

Ở đợt 2, doanh nghiệp dự kiến dành thêm 10 tỷ đồng, với số lao động cần sắp xếp lại khoảng 200 người. Cách tính cũng dựa trên số năm công tác và mức lương đóng bảo hiểm xã hội của từng lao động.

Chi trả trợ cấp của Giầy Thượng Đình. Nguồn: Nghị quyết HĐQT.

Ngoài chi phí liên quan người lao động, công ty dự kiến dành gần 48 tỷ đồng để mua sắm máy móc, thiết bị mới; hơn 43 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, kho tàng và các công trình phụ trợ; gần 14 tỷ đồng đầu tư hệ thống điện, trạm biến áp, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến chi gần 10 tỷ đồng để phá dỡ công trình, dọn mặt bằng, thu gom và xử lý rác thải tại cơ sở cũ…

Giầy Thượng Đình kinh doanh thế nào?

Giầy Thượng Đình thành lập năm 1957, từng là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang.

Trong thời kỳ bao cấp, mức độ phổ biến của Giầy Thượng Đình lớn đến mức gần như nhà nào cũng sở hữu một đôi. Hình ảnh đôi giày bata trắng đơn giản với họa tiết ba sọc xanh lam cùng phần đế cao su dẻo rất được ưa chuộng bởi tính bền, hữu dụng và phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi khác nhau thời bấy giờ.

Một sản phẩm Giầy Thượng Đình. Ảnh: Giầy Thượng Đình.

Liên tục những năm 2000 – 2006, các sản phẩm giày của công ty luôn đứng đầu các cuộc bình chọn hàng Việt từ khách hàng.

Năm 2015, Giầy Thượng Đình quyết định IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với hơn 1,9 triệu cổ phiếu, mức giá tham chiếu là 10.000 đồng/cp.

Trái ngược với thời huy hoàng của hãng giày này ở những thập niên trước, chuỗi ngày tháng sau IPO, công ty có kết quả kinh doanh kém cỏi, với lỗ sau thuế liên tiếp từ năm 2017 tới nay.

Biểu đồ dưới đây cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của công ty liên tục lao dốc từ năm 2017 đến nay, với lý giải của ban lãnh đạo là sản lượng xuất khẩu giảm đáng kể và công nhân nghỉ việc rất nhiều.

Tính đến ngày 31/12/2025, Giầy Thượng Đình đã lỗ lũy kế hơn 105 tỷ đồng, khiến cho vốn chủ sở hữu âm hơn 12 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ lên sàn.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2025, Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam nhấn mạnh nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là hơn 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm hơn 105 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ 12 tỷ đồng.

Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, công ty có kết quả kinh doanh lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 38,8 tỷ đồng.

“Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Kiểm toán CPA Việt Nam cho biết những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.