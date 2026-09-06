Hà Nội lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội sẽ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176 triển khai lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến dự kiến kéo dài 20 ngày.

Trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức lấy ý kiến.

Tại địa phương, việc lấy ý kiến được thực hiện với các cơ quan, tổ chức nằm trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch.

Cụ thể, 16 phường, xã nằm trong ranh giới quy hoạch gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Ngoài ra, 8 phường, xã nằm trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch gồm: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng.

Người dân được góp ý quy hoạch sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến Mễ Sở. Ảnh: Hà Nội mới.

Đối với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia trong khu vực quy hoạch và vùng ảnh hưởng, UBND các phường, xã có trách nhiệm gửi hồ sơ để nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức có 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để gửi ý kiến về UBND phường, xã, làm cơ sở tổng hợp.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch được thực hiện bằng nhiều hình thức. Hồ sơ quy hoạch kèm phiếu lấy ý kiến được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường, xã hoặc các điểm sinh hoạt công cộng trong khu vực. UBND các phường, xã có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của người dân.

Hồ sơ quy hoạch cũng được đăng tải kèm phiếu lấy ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Người dân có thể gửi ý kiến thông qua phiếu điện tử.

Đối với cộng đồng dân cư trên toàn thành phố, hồ sơ quy hoạch kèm phiếu lấy ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời gian tiếp nhận ý kiến cũng là 20 ngày kể từ khi đăng tải nội dung lấy ý kiến.

Sở Xây dựng dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời người dân theo cơ chế thống nhất của thành phố vào các ngày 11, 17 và 25/9.

Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chủ trì ở UBND thành phố, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại địa phương thông qua hệ thống họp trực tuyến của UBND thành phố.

Ở giai đoạn thẩm định quy hoạch, Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì lấy ý kiến. Thành phần được lấy ý kiến gồm các bộ, ngành và sở, ngành liên quan; các tổ chức, chuyên gia; thành viên Hội đồng Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan quản lý Nhà nước được đề nghị góp ý bằng văn bản trong 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ. Đối với các tổ chức, chuyên gia, thời hạn góp ý là 15 ngày.

Sau khi tổng hợp ý kiến, Sở Xây dựng sẽ tổ chức Hội nghị Hội đồng thẩm định theo quy định.

Việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng quy hoạch và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đây cũng là bước quan trọng để bảo đảm quá trình lập, thẩm định và triển khai quy hoạch được công khai, minh bạch, đúng quy định.