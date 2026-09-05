Khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở PetroVietnam - Phong Thổ

Ngôi trường biên giới đầu tiên hoàn thành của tỉnh Lai Châu chính thức đưa vào sử dụng trong sự kiện Khánh thành đồng loạt các trường biên giới và Khai giảng năm học 2026 - 2027 trên toàn quốc

Ngày 5/, hòa chung không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khánh thành và Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTNT) Liên cấp Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ (xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Sự kiện là một phần trong chương trình khánh thành đồng loạt các trường PTNT tại các xã biên giới kết nối trực tuyến toàn quốc (với điểm cầu trung tâm tại Trường PTNT Mường Khương - Lào Cai).

Đây cũng chính là ngôi trường biên giới đầu tiên hoàn thành của tỉnh Lai Châu theo chủ trương đầu tư phát triển giáo dục vùng biên cương của Đảng và Nhà nước.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ náo nức tham gia lễ Khai giảng.

Mái trường hiện đại nơi biên cương Tây Bắc

Dự án Trường PTNT TH&THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ được khởi công từ ngày 19/8/2025 với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Trong đó, Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng, phần vốn còn lại từ ngân sách địa phương và xã hội hóa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển đường điện.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ náo nức tham gia lễ Khai giảng.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6,15 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 27.098 m², bao gồm 30 lớp học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, khu nội trú học sinh, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa, nhà đa năng, bể bơi, nhà công vụ giáo viên và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Năm học 2026 - 2027, nhà trường đã tuyển sinh được 1.050 học sinh, gồm 490 học sinh tiểu học và 560 học sinh trung học cơ sở; trong đó 860 học sinh nội trú và 190 học sinh bán trú.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ náo nức tham gia lễ Khai giảng.

Với nỗ lực vượt bậc của lực lượng thi công và sự phối hợp chặt chẽ giữa Petrovietnam với chính quyền địa phương, công trình đã hoàn thành 100% khối lượng trước tiến độ chung của cả nước, kịp thời đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới. Ngôi trường đáp ứng quy mô học tập và sinh hoạt nội trú cho khoảng 1.050 học sinh dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới Phong Thổ.

Gieo mầm tri thức, thắp sáng tương lai biên cương

Lễ khánh thành trường vinh dự có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cùng Lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam, đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ náo nức tham gia lễ Khai giảng.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Petrovietnam và Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình, gắn biển công trình và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường. Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã trao tặng Bằng khen cho Tập đoàn Petrovietnam và các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.

Đặc biệt, bên cạnh công trình trường học khang trang, Petrovietnam đã trao biển tài trợ Phòng học STEM cho nhà trường. Đây là món quà tài trợ bổ sung đầy ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với khoa học - công nghệ hiện đại. Petrovietnam đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư trang thiết bị để sớm đưa phòng học STEM vào vận hành chính thức trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ Lãnh đạo Trung ương (20 quả bóng thể thao của Tổng Bí thư), cùng công trình thể thao ngoài trời từ Tổng thầu xây dựng.

Khẳng định trách nhiệm xã hội và Văn hóa Petrovietnam

Nhìn lại chặng đường phát triển, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrovietnam luôn coi công tác an sinh xã hội là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Petrovietnam đã thực hiện công tác an sinh xã hội ở mức kỷ lục là 5,13 nghìn tỷ đồng với nhiều chương trình lớn như "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", "Khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ"... và triển khai chương trình giáo dục STEM Innovation Petrovietnam với trên 100 phòng STEM trên địa bàn cả nước (trong đó có 3 phòng STEM tại tỉnh Lai Châu đã được bàn giao từ đầu năm 2026).

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam; Đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu tỉnh Lai Châu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường.

Tại tỉnh Lai Châu, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như: xây dựng hạng mục giáo dục tại Trường Tiểu học và THCS Nùng Nàng; Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo; Nhà hiệu bộ Trường PTDTBT THCS Pa Ủ; ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà Tết cho hộ nghèo, tặng quà các chiến sỹ biên phòng...

Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn đánh trống khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành ngôi trường biên giới đầu tiên của tỉnh Lai Châu trong Ngày hội khai trường toàn quốc không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu học tập, ăn ở bán trú cho học sinh vùng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn góp phần củng cố phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng khu vực biên giới.

Đồng chí Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đại diện Lãnh đạo Petrovietnam, Ban quản lý xây dựng tỉnh, Công ty Xây dựng số 6 (Nhà thầu thi công), UBND xã Phong Thổ.

Sự kiện là minh chứng sinh động cho cam kết của Petrovietnam – Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam: Nghĩa tình - Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp.

Học sinh nhà trường đón nhận 20 quả bóng thể thao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho thầy và trò nhà trường

Một tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam trao biển tài trợ Phòng học STEM cho trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Chụp ảnh lưu niệm với thầy cô và các em học sinh của Trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Trường DTNT Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM – Phong Thổ.

Các em học sinh trong giờ học Âm nhạc.

Ngôi trường xinh đẹp giữa núi rừng Tây Bắc.