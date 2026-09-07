Gói thầu hơn 500 tỷ đồng của EVN Hà Nội: PC1 chào giá cao nhất trong 3 nhà thầu

Gói thầu cung cấp, lắp đặt, xây dựng hạ tầng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV thuộc dự án lưới điện Hòa Lạc có giá dự toán 518,5 tỷ đồng. Có 3 nhà thầu tham dự, trong đó PC1 chào giá cao nhất, ở mức 517 tỷ đồng.

Ngày 18/8, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt xây dựng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV thuộc dự án Xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến.

Theo Biên bản mở thầu được hoàn thành vào ngày 5/9, gói thầu số 9 dự kiến thực hiện trong 300 ngày, được thực hiện theo hợp đồng đơn giá cố định. Gói thầu dự kiến được triển khai tại các xã Hưng Đạo, Quốc Oai, Kiều Phú, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Thạch Thất thuộc Hà Nội.

Công việc của dự án này bao gồm Cung cấp cáp ngầm 220kV, 110kV và phụ kiện; Lắp đặt tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV (Bao gồm kéo rải, lắp đặt, đấu nối tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV với tuyến đường dây không 220kV, 110kV); Xây dựng hạ tầng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV (bao gồm hoàn trả hiện trạng); Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chống sét van phần cáp ngầm, thử nghiệm cáp l.

Nguồn vốn từ vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản.

Theo công bố, hiện có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh 110-220kV Hòa Lạc đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất với 490,4 tỷ đồng. Liên danh Hòa Lạc dự thầu với giá 511,1 tỷ đồng, trong khi CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) đề xuất mức giá triển khai dự án này là 517 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm các nhà thầu tham dự.

3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt xây dựng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV, trong đó PC1 chào giá cao nhất. Nguồn: Biên bản mở thầu của chủ đầu tư.

Nếu so với giá dự toán mà chủ đầu tư EVNHANOI đưa ra là 518,5 tỷ đồng, mức giá mà PC1 dự kiến “tiết kiệm” 1,5 tỷ đồng cho ngân sách, tức giảm chưa tới 0,3%.

Tập đoàn PC1 là doanh nghiệp đa ngành nghề hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trong đó với hơn 60 năm kinh nghiệm, hiện PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện. Tập đoàn đã thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC, PC tới cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…).

Theo thống kê của VietTimes tại báo cáo kiểm toán năm 2025, mảng xây lắp điện của PC1 doanh thu gần 6.700 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ và đóng góp hơn phân nửa tổng doanh thu.

Sự tăng trưởng của mảng xây lắp điện trong năm vừa qua là nhờ PC1 đã hoàn hành xây dựng và tiến hành nghiệm thu các dự án trọng điểm như dự án cáp ngầm Côn Đảo và dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, trong khi các dự án khác cũng bước vào giai đoạn cao điểm.

Tuy nhiên mảng này có giá vốn cao nên biên lãi gộp loanh quanh 11% (năm 2025).

PC1 có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp điện. Ảnh minh họa: PC1.

Ở diễn biến khác, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), đơn vị thành viên của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã liên tục gom cổ phiếu của PC1 thời gian gần đây. Hiện phía CII đã nắm 12,79% vốn của PC1.

CII đã nhiều lần nhấn mạnh khoản đầu tư vào PC1 mang tính chất đầu tư tài chính, xuất phát từ danh mục tài sản năng lượng mà PC1 đang sở hữu và vận hành.

Theo doanh nghiệp, năng lượng là lĩnh vực hạ tầng chưa có trong danh mục đầu tư của CII nhưng đã nằm trong định hướng mở rộng của công ty trong nhiều năm qua.

CII đồng thời khẳng định không có chủ trương tham gia quản trị PC1, bao gồm việc đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào HĐQT hay Ban kiểm soát. Dù vậy, CII cho biết vẫn sẽ phối hợp với HĐQT mới của PC1 nhằm phát huy thế mạnh của hai bên.