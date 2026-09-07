Bé trai 4 tuổi sốt cao tới 40°C, phát hiện nhiễm Adenovirus

Adenovirus có thể khiến trẻ sốt cao, viêm họng và diễn biến xuống đường hô hấp dưới. Bác sĩ cảnh báo cha mẹ đặc biệt chú ý nếu trẻ thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực hoặc li bì.

Sốt 40°C chưa phải dấu hiệu duy nhất quyết định bệnh nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi N.P.L., 48 tháng tuổi ở Ninh Bình, bị sốt cao liên tục 2 ngày liền, mệt mỏi, họng đỏ, hai amidan sưng to và xuất hiện giả mạc hai bên. Do đau họng, bé ăn uống rất kém.

Theo gia đình, bé đột ngột sốt cao, có lúc lên tới 40°C. Dù được dùng paracetamol hạ sốt, chưa đầy 4 giờ sau bé lại sốt cao trở lại, kèm sưng đau họng, ăn uống rất kém, nôn 2 lần và ho ít.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với Adenovirus - loại virus dễ lây, thường gây sốt cao, viêm họng và bệnh đường hô hấp ở trẻ.

Cháu bé bị sốt cao nhiều ngày do Adenovirus

Trao đổi với VietTimes chiều 7/9, BS Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết Adenovirus có thể gây sốt cao 39-40°C và sốt kéo dài nhiều ngày hơn so với một số virus khác.

Điều đáng lo là ở một số trẻ, bệnh có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản phổi. Khi đó, trẻ có thể ho tăng dần, thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, giảm oxy máu, thậm chí viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Sốt cao kéo dài, ăn uống kém hoặc nôn cũng có thể khiến trẻ mất nước và mệt nhiều. Ở trẻ nhỏ, sốt cao còn có thể làm tăng nguy cơ co giật do sốt.

“May mắn, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tương đối sớm, khi bệnh mới ở ngày thứ 2. Mặc dù trẻ sốt cao liên tục, có thời điểm lên tới 40°C, nhưng tại thời điểm thăm khám, các xét nghiệm chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương nặng. CRP chỉ tăng nhẹ, X-quang chưa phát hiện tổn thương tại phổi”, BS Lê cho biết.

Các bác sĩ đã tập trung hạ sốt, bù dịch, chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát, đặc biệt là những dấu hiệu cho thấy bệnh có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Sau 5 ngày điều trị, bé bắt đầu hết sốt. Tình trạng sưng đau họng, amidan cải thiện, ăn uống tốt dần. Sau hai ngày liên tiếp không còn sốt, đến ngày thứ 7, sức khỏe ổn định và bé được xuất viện.

Đừng chỉ nhìn nhiệt độ, hãy nhìn cách trẻ thở

BS Lê lưu ý, cha mẹ không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá trẻ bệnh nặng hay nhẹ. Một trẻ sốt 39-40°C nhưng vẫn tỉnh táo, uống được nước và không khó thở sẽ khác với trẻ sốt không quá cao nhưng li bì, bỏ ăn uống, thở nhanh hoặc co kéo lồng ngực.

Vì vậy, khi chăm sóc trẻ nhiễm Adenovirus, ngoài việc theo dõi nhiệt độ, cha mẹ cần đặc biệt quan sát toàn trạng, khả năng ăn uống và tình trạng hô hấp.

Những dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, li bì hoặc giảm oxy máu là những cảnh báo cần được đánh giá y tế ngay.

Adenovirus có khả năng lây qua dịch tiết đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus. Rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và hạn chế dùng chung vật dụng cá nhân giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khi nào phải đưa đi viện?

BS Lê khuyến cáo khi trẻ mắc Adenovirus, cha mẹ cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo hướng dẫn. Không tự ý dùng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu sốt cao liên tục, khó kiểm soát; trẻ li bì hoặc khó đánh thức; mệt nhiều; bỏ ăn uống hoặc không uống được; nôn nhiều; tiểu ít.

Đặc biệt, nếu trẻ thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật hoặc xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Adenovirus ở nhiều trẻ có thể hồi phục với điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, diễn biến của bệnh có thể khác nhau giữa từng trẻ. Điều quan trọng không phải là chỉ nhìn xem trẻ sốt bao nhiêu độ, mà phải theo dõi sát xem trẻ có tỉnh táo không, có uống được không và đặc biệt là có khó thở hay không.