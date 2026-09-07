Một công ty bán đồ điện máy thu hơn 3 tỷ USD sau 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư Điện máy Xanh ghi nhận 87.050 tỷ đồng doanh thu (tương đương 3,3 tỷ USD).

CTCP Đầu tư Điện máy Xanh (Mã: DMX) – công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận 87.050 tỷ đồng doanh thu (3,3 tỷ USD), tăng 29% so với cùng kỳ và thực hiện được khoảng 71% kế hoạch doanh thu cả năm (122.500 tỷ đồng).

Theo Điện Máy Xanh, doanh thu tăng trưởng đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) 30%.

Doanh thu từ mua trả chậm tăng 44% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu, với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 97%. Doanh thu Erablue tăng 88% so với cùng kỳ nhờ SSSG 14% và 126 cửa hàng mới.

Nguồn: Điện Máy Xanh.

Xét theo cơ cấu doanh thu (không bao gồm Thợ Điện Máy Xanh), chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 67%, tiếp đến là Thế Giới Di Động chiếm 30% và TopZone chiếm 4%.

Theo kênh bán hàng, doanh thu tại cửa hàng chiếm 86%, trong khi Super App và các kênh online khác đóng góp 14%.

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm cho thấy nhóm thiết bị công nghệ (ICT) và điện tử tiêu dùng (CE) vẫn giữ vai trò chủ đạo, lần lượt chiếm 54% và 41% tổng doanh thu.

Theo Điện Máy Xanh, toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở mới cửa hàng. Cụ thể, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động tăng 28%, Điện Máy Xanh tăng 29% và TopZone tăng 35% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, TopZone tiếp tục có kết quả tích cực nhờ nhóm sản phẩm Apple tăng trưởng mạnh.

Nguồn: Điện Máy Xanh.

Xét theo ngành hàng, điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, điện thoại Android tăng 15%. Các nhóm gia dụng, tủ lạnh và phụ kiện cùng tăng 30%, trong khi laptop tăng 40%. TV, máy giặt và dịch vụ tăng khoảng 20%.

Đáng chú ý, máy lạnh tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 50%, hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ hè.

Đến cuối tháng 8, Điện Máy Xanh sở hữu 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 920 cửa hàng Thế Giới Di Động và 85 cửa hàng TopZone.

Ở mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích, tổng giá trị thanh toán tiện ích và ngân hàng trong 8 tháng đạt 74.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Số lượng giao dịch đạt 49 triệu lượt, tăng 10%, với dịch vụ hiện được cung cấp tại hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh.

Với Thợ Điện Máy Xanh, tổng doanh thu lũy kế 8 tháng đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài hệ sinh thái Điện Máy Xanh đạt 282 tỷ đồng, tăng 33% và chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của mảng này.

Trong khi đó, doanh thu qua Super App và các kênh online khác đạt 12.070 tỷ đồng, tương đương 14% tổng doanh thu Điện Máy Xanh. Super App hiện có 19 triệu thành viên, tăng thêm khoảng 1 triệu thành viên so với đầu năm.

Tại thị trường Indonesia, doanh thu lũy kế 8 tháng của EraBlue đạt 2.577 tỷ IDR, tăng 88% so với cùng kỳ, trong khi SSSG đạt 14%.

Đến cuối tháng 8, EraBlue có 307 cửa hàng, tăng 126 cửa hàng so với đầu năm và tăng 172 cửa hàng so với cùng kỳ. Chuỗi đang hướng tới mục tiêu đạt 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.