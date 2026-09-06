Tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo quyết định, ông Trần Văn Thuấn bị tạm đình chỉ công tác cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, ngày 2/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan điều tra, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô, vai trò, hành vi của các bị can và những người có liên quan; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Theo dữ liệu đấu thầu được VietTimes thống kê Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tính cả các gói liên danh.

Doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp, bảo trì và sửa chữa các hệ thống thiết bị y tế chuyên sâu như máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân và nguồn phóng xạ.

Tại Bệnh viện K, từ năm 2023 đến nay, Việt Mỹ 9 lần trúng các gói cung cấp hệ thống xạ trị, máy CT, SPECT/CT, nguồn phóng xạ và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị. Nhiều gói chỉ có Việt Mỹ hoặc doanh nghiệp liên quan tham dự, trong khi giá trúng thầu phổ biến thấp hơn dự toán dưới 1%. Có hai gói được ký đúng bằng giá dự toán.

Tháng 6/2026, Việt Mỹ trúng gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá 199,8 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 200 triệu đồng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp này cũng trúng gói tương tự với giá 199,8 tỷ đồng, bằng đúng giá dự toán.

Theo kết quả điều tra được công bố, ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, lập và điều hành mạng lưới doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore và Hồng Kông. Nhóm doanh nghiệp này bị cáo buộc thực hiện việc mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế, thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam rồi bán cho các cơ sở y tế với giá cao để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị chính để khai báo không đúng, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.

Trước khi khởi tố ông Trần Văn Thuấn, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương và hai cấp dưới để điều tra vụ án.