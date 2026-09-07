Bé trai 12 tuổi chảy mủ tai hôi, phát hiện khối ăn mòn xương chũm

Bé trai 12 tuổi chảy dịch tai có mùi hôi kéo dài, từng được thông báo có polyp tai. Khi đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, các bác sĩ phát hiện khối cholesteatoma đã lan vào xương chũm, gây tiêu hủy xương.

Đây là một ca điển hình về mắc cholesteatoma ở ống tai ngoài trên nền dị tật tai bẩm sinh phức tạp, mà các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa phẫu thuật thành công.

Ca phẫu thuật phức tạp cho cháu bé đã thành công. Ảnh: Phương Anh.

Theo TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bé trai (12 tuổi, trú tại Lào Cai) bị dị tật tai ở cả hai bên. Một bên gần như không có ống tai ngoài, bên còn lại ống tai bị chít hẹp.

Khi đến bệnh viện, khối mô bất thường đã phát triển lớn, lan vào xương chũm và gây phá hủy xương.

Chảy dịch tai hôi, từng được thông báo có polyp

Theo mẹ cháu bé , trước khi nhập viện, con trai chị thường xuyên bị chảy dịch ở tai. Có lúc dịch màu xanh, màu đỏ và có mùi hôi.

Gia đình từng đưa bé đến một số cơ sở y tế thăm khám và được thông báo có polyp tai. Sau khi được tư vấn tình trạng này có thể gây phá hủy xương nếu không được điều trị kịp thời, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

TS.BS Lê Hồng Anh cho biết bệnh nhi bị dị tật tai bẩm sinh hai bên. Vành tai của cậu bé rất nhỏ, gần như không có cấu trúc bình thường. Tai trái không có ống tai ngoài, trong khi ống tai phải bị chít hẹp.

Khối cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và dẫn đến các đợt viêm cấp tính. Khi nhập viện, bé đau nhiều ở nửa đầu bên trái, tai chảy dịch mủ có mùi hôi. Các bác sĩ chẩn đoán cháu đã bị bệnh từ lâu, trước khi biểu hiện rõ bằng tình trạng viêm cấp, đau đầu và chảy mủ.

Không phải ung thư nhưng có thể phá hủy xương

Cholesteatoma không phải là ung thư. Đây là tình trạng các mảnh da và chất sừng tích tụ bất thường trong tai, lâu ngày tạo thành khối bệnh tích.

Điều đáng lo là khối này có thể phát triển và ăn mòn các phần xương xung quanh. Khi nằm ở vùng tai và xương chũm, bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc quan trọng.

Nếu không được phát hiện và điều trị, người bệnh có thể bị tổn thương các xương nhỏ trong tai, dẫn đến nghe kém hoặc mất sức nghe. Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt, gây méo miệng, liệt mặt; tổn thương tai trong gây chóng mặt, mất thăng bằng.

Nặng hơn, tình trạng viêm có thể lan đến xương chũm, các mô quanh tai hoặc vào trong sọ, gây viêm màng não, áp xe não và những biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm khác.

Vì vậy, dù không phải ung thư, cholesteatoma vẫn là bệnh cần được phát hiện và điều trị sớm, nhiều trường hợp phải phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ bệnh tích.

Trường hợp của cháu bé trai đặc biệt phức tạp bởi cấu trúc tai đã bị biến đổi do dị tật bẩm sinh.

Thông thường, phẫu thuật viên dựa vào những mốc giải phẫu quen thuộc để xác định vị trí các cấu trúc bên trong tai. Tuy nhiên, ở người bị dị tật tai bẩm sinh, những cấu trúc này không phát triển đầy đủ, bị biến dạng hoặc nằm ở vị trí khác bình thường.

Do đó, ê-kíp phẫu thuật phải vừa loại bỏ tối đa khối bệnh tích, vừa tránh làm tổn thương những bộ phận quan trọng như dây thần kinh mặt và tai trong.

Một yêu cầu khác cũng được đặt ra là phải tính đến việc tạo hình vành tai cho bé trong tương lai. Với dị tật vành tai mức độ nặng, đường mổ và phạm vi can thiệp phải được cân nhắc để hạn chế tổn thương mô lành, đồng thời giữ lại mô và nguồn máu nuôi cần thiết cho các bước tái tạo sau này.

Nhưng với tay nghề và kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Cháu bé đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc.

TS.BS Lê Hồng Anh khám lại cho cháu bé. Ảnh: Phương Anh.

Đừng xem nhẹ tai chảy dịch hôi kéo dài

Theo các bác sĩ, chảy dịch tai kéo dài hoặc tái đi tái lại, đặc biệt dịch có mùi hôi, hoặc bị đau tai, đau vùng sau tai, đau đầu cùng bên, nghe kém, ù tai, chóng mặt hoặc mất thăng bằng, là những dấu hiệu cần được kiểm tra.

Những biểu hiện này dễ bị nhầm với viêm tai thông thường. Trong khi cholesteatoma có thể tiến triển trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi đã gây tổn thương đáng kể.

Đặc biệt, trẻ có dị tật vành tai, ống tai hẹp, không có ống tai hoặc các bất thường tai bẩm sinh cần được theo dõi tại cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng, để phát hiện sớm những bất thường và xử trí phù hợp.

Người dân không nên tự ngoáy sâu vào tai, tự lấy ráy tai hoặc dùng thuốc nhỏ tai không rõ thành phần khi chưa được bác sĩ thăm khám.

“Khi tai chảy dịch kéo dài, dịch có mùi hôi hoặc lẫn máu, đau tai, nghe kém, chóng mặt, đau đầu, méo miệng hay sưng đau vùng sau tai, cần đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được tư vấn đúng” - TS.BS Lê Hồng Anh nhấn mạnh.