Hà Nội muốn hạ giải trụ sở UBND TP để xây công trình cao 9 tầng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, rộng gần 66 ha, gồm toàn bộ khu vực quy hoạch H1-1B và một phần phân khu H1-1C.

Ranh giới nghiên cứu phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, Nhà thờ Lớn, Nhà Chung và Quang Trung. Phía Đông giáp các phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng các phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Gươm và vùng phụ cận, sẽ được nghiên cứu bảo tồn, tái thiết nhằm phát huy giá trị kiến trúc đô thị hiện có, kiểm soát quy mô phát triển mới và nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng, môi trường.

Đồ án cũng hướng tới bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách, tăng kết nối hồ Gươm với các quảng trường công cộng xung quanh.

Ý tưởng tổng thể là tổ chức không gian hồ Gươm như một quảng trường lớn, biểu tượng của thủ đô, kết hợp Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Khu vực phía Bắc hồ Gươm được nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn và tăng kết nối với hồ Gươm, công viên - quảng trường phía Đông.

Phương đề xuất nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được định hướng trở thành điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam.

Khu vực hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo QĐND.

Tại phía Đông hồ Gươm, đồ án nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong.

Không gian quanh đền Bà Kiệu được tổ chức lại, đồng thời nghiên cứu bố trí công trình tưởng niệm Liệt sĩ thủ đô, tăng kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ.

Khu vực công viên - quảng trường phía Đông cũng được nghiên cứu phát triển không gian ngầm với các chức năng dịch vụ, công cộng, kết nối ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2, hướng tới hình thành khu vực TOD văn hóa, dịch vụ, thương mại đặc biệt.

Nghiên cứu công trình mới 9 tầng tại trụ sở UBND TP

Tại khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, phương án dự kiến bố trí công trình mới gồm 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất.

Đồ án đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi; giữ lại 3 khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý.

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, một số công trình kiến trúc chưa phù hợp được đề xuất nghiên cứu hạ giải.

Phương án cũng nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm khuôn viên Bưu điện.

Phía Tây hồ Gươm, đồ án nghiên cứu kéo dài phố Nhà thờ ra hồ Gươm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ.

Một công trình khách sạn cao cấp cũng được nghiên cứu trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận.

Ở phía Đông Nam, phương án nghiên cứu tổ chức các không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối hồ Gươm với Nhà hát Lớn.

Tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ; đồng thời mở rộng hướng tiếp cận cụm di tích đình - đền - chùa Vũ Thạch từ các phố Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng.

Đối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và khu vực phụ cận, phương án hướng tới kết nối hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng với không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Gươm, trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phía sau Nhà hát Lớn được nghiên cứu hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật mở, có thể tổ chức biểu diễn ngoài trời kết hợp với các công trình hiện hữu. Đáng chú ý, đồ án đặt vấn đề hợp nhất Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ, hình thành quần thể văn hóa liên thông cả trên mặt đất và không gian ngầm.

Sau khi hợp nhất hai bảo tàng, khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ được nghiên cứu bố trí công trình xây dựng mới là tháp Tài chính quốc tế.

Theo yêu cầu của đồ án, các công trình mới phải được kiểm soát chặt về vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và trục nhìn, không che chắn các tầm nhìn quan trọng hoặc làm suy giảm giá trị của những công trình lịch sử, văn hóa trong khu vực.

Về giao thông, phương án nghiên cứu đồng bộ không gian mặt đất và không gian ngầm, bảo đảm kết nối hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực phát triển mới.

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