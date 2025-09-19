Phó chánh văn phòng của ông Putin bất ngờ từ chức, Điện Kremlin xác nhận

Điện Kremlin xác nhận Dmitry Kozak, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tự nguyện từ chức sau hơn 20 năm giữ nhiều chức vụ cấp cao.

Ông Dmitry Kozak đã tự nguyện từ chức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Phó chánh văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Kozak, đã đệ đơn xin từ chức, Điện Kremlin xác nhận hôm 18/9.

Theo ông Peskov, ông Kozak nộp đơn “vì lý do cá nhân” và một sắc lệnh chính thức hóa việc từ chức của ông vẫn chưa được ký hoặc công bố.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, ông Kozak từng đảm nhận nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Phát triển Vùng và Phó Thủ tướng. Trong vai trò này, ông từng giám sát công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014.

Năm 2020, ông Kozak được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, phụ trách Cục Quan hệ Liên vùng và Văn hóa với Nước ngoài, cũng như Cục Hợp tác Biên giới. Cả hai cơ quan này đã bị giải thể theo sắc lệnh của Tổng thống vào tháng 8 vừa qua.

Truyền thông Nga đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau về vị trí tiếp theo của ông Kozak. Một nguồn tin cho biết ông có thể chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, trong khi một nguồn khác dự đoán ông có thể được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Tổng thống tại Quận Liên bang Tây Bắc.

Hiện vị trí này do Aleksandr Gutsan nắm giữ, và theo thông tin, ông Putin đã đề cử ông Gutsan trở thành Tổng công tố mới của Nga. Trong khi đó, ông Igor Krasnov – người đang giữ chức vụ này – có thể được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Tối cao, thay thế bà Irina Podnosova, người đã qua đời hồi tháng 7.

Theo RT