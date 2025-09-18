Ukraine tấn công nhà máy dầu của Gazprom sâu 1.400 km trong lãnh thổ Nga, gây cháy lớn

Máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tấn công nhà máy dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan, cách biên giới 1.400 km, gây cháy lớn.

Các máy bay không người lái (UAV) tầm xa do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã tấn công nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat ở vùng Bashkortostan, Nga, cách Ukraine gần 1.400 km, các nguồn tin trong SBU nói với tờ Kyiv Post.

Theo nguồn tin, các UAV đã nhắm vào tổ hợp ELOU-AVT-4 của nhà máy lọc dầu, được mô tả là “trái tim” của cơ sở này. Hệ thống này xử lý dầu thô thành xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhiên liệu.

Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn, cột khói đen bốc cao trên bầu trời khu vực. Chính quyền vùng Bashkortostan xác nhận nhà máy lọc dầu bị hư hại, trong khi hãng tin độc lập Meduza cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

“Mục tiêu của SBU là cắt đứt dòng tiền dầu mỏ chảy vào ngân sách chiến tranh của Nga. Mỗi đòn tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga đều làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của họ”, nguồn tin từ SBU nhấn mạnh.

Cuộc tập kích này diễn ra ngay sau một đòn đánh khác hôm đầu tuần. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở vùng Saratov, Nga, vào đêm 16/9, gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Nhà máy này xử lý hàng triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng, dầu diesel, bitum, dầu nhiên liệu, dầu khí chân không và lưu huỳnh. Năm 2023, cơ sở đã chế biến khoảng 4,8 triệu tấn dầu thô, theo giới chức Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết nhà máy này trực tiếp cung cấp nhiên liệu cho Lực lượng Vũ trang Nga và gọi đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm làm suy yếu nền kinh tế chiến tranh của Moscow.

Hôm đầu tuần, tờ Kyiv Post đưa tin Ukraine đã mở chiến dịch nhắm vào toàn bộ công suất sản xuất dầu của Nga, tập trung vào quê hương của Tổng thống Vladimir Putin ở St. Petersburg cuối tuần qua.

Các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu, các tàu chở dầu bị trừng phạt và cả cảng nơi chúng neo đậu, cùng với một đoàn tàu chở nhiên liệu trong một cuộc tập kích đặc biệt phía sau phòng tuyến.

Bắt đầu từ tối thứ Sáu tuần trước, Trung đoàn UAV số 14 của Ukraine đã phát động một trong những cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, trong vòng 4 giờ phóng khoảng 220–230 UAV tầm xa vào các mục tiêu khắp lãnh thổ Nga.

Khoảng 30 UAV cảm tử đã lao về khu vực Leningrad, tây bắc Nga, ngay sau nửa đêm và lần lượt bổ nhào xuống trạm bơm dầu Primorsk.

Trong các cuộc tấn công trước đây vượt quá 800 km, Ukraine thường sử dụng UAV UJ-22 Liutyi – loại máy bay cánh quạt dẫn đường chính xác, mang theo đầu đạn nặng 75 kg. Tuy nhiên, loại UAV được sử dụng trong cuộc tập kích lần này chưa được công bố.

Theo Kyiv Post