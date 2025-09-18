Ukraine sẽ nhận được tên lửa Patriot và HIMARS theo chương trình mới mà Mỹ hậu thuẫn

Ukraine sẽ nhận được tên lửa Patriot và HIMARS trong khuôn khổ hai gói vũ khí đầu tiên theo một chương trình mới do Mỹ và các đồng minh khởi xướng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Sáng kiến này, mang tên Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine – cho phép các đồng minh tài trợ vũ khí do Mỹ sản xuất cho Kyiv dựa trên danh sách các nhu cầu khẩn cấp.

Ông Zelensky nói rằng hai gói đầu tiên, mỗi gói trị giá 500 triệu USD, sẽ bao gồm tên lửa và đạn dược do Mỹ sản xuất. Ông công bố chương trình này trong một cuộc họp báo chung tại Kiev cùng Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola.

“Chúng tôi đã nhận được hơn 2 tỷ USD từ các đối tác trong khuôn khổ chương trình PURL. Vào tháng 10, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận thêm…Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi sẽ có khoảng 3 đến 3,5 tỷ USD”, ông Zelensky nói.

Hãng tin Reuters hôm 16/9 đưa tin, chính quyền Trump đã phê duyệt những gói vũ khí PURL đầu tiên, được tài trợ bởi các đồng minh NATO. Số vũ khí này dự kiến sẽ được chuyển giao trong thời gian sớm nhất. Dù chương trình được công bố chính thức vào ngày 1/8, nhưng việc triển khai đã khiến Moscow bất ngờ và không thoải mái.

Chương trình bắt nguồn từ thỏa thuận ngày 14/7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, theo đó các đối tác sẽ mua vũ khí Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Vào cuối tháng 8, ông Zelensky cho biết đã có thêm 7 quốc gia – Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Bỉ và Latvia – gia nhập PURL trong tháng hè vừa qua, nâng tổng mức đóng góp lên hơn 2 tỷ USD.

Theo Kyiv Post