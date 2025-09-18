Mỹ, Ukraine đầu tư 150 triệu USD đầu tiên vào Quỹ đầu tư tái thiết

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) vừa công bố khoản đầu tư 75 triệu USD vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ–Ukraine. Ukraine sẽ đóng góp số tiền tương ứng, nâng tổng vốn ban đầu của quỹ lên 150 triệu USD.

Hồi tháng 5 năm nay, Mỹ và Ukraine đã ký một thỏa thuận khoáng sản liên quan đến khai thác lòng đất, bán khoáng sản và hỗ trợ kỹ thuật từ phía Mỹ. Ukraine sẽ trích một phần doanh thu từ khai thác khoáng sản chuyển vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ–Ukraine.

Quỹ này sẽ ưu tiên các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và khai thác khoáng sản chiến lược. Mục tiêu là tài trợ ít nhất ba dự án từ nay đến cuối năm 2026, góp phần tái thiết và phục hồi kinh tế lâu dài tại Ukraine, theo Thủ tướng Yulia Svyrydenko đăng trên Facebook.

Mỹ và Ukraine sẽ chia sẻ trách nhiệm tài chính ngang bằng trong quỹ này, lợi nhuận sẽ được phân chia 50/50 giữa hai quốc gia.

“Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn khẳng định chúng tôi coi Quỹ là công cụ chung cho tái thiết và hợp tác lâu dài”, bà Svyrydenko viết.

DFC cho biết, quỹ sẽ tận dụng chuyên môn, nguồn lực và kinh nghiệm quản trị của Mỹ để cải thiện môi trường đầu tư tại Ukraine. Quỹ cũng mở ra cơ hội đầu tư mới cho Mỹ, các đồng minh và các đối tác tư nhân, bao gồm cả ngân hàng phát triển đa phương.

“Quỹ này thúc đẩy các ưu tiên chiến lược cho cả Mỹ và Ukraine. Chúng tôi cùng nhau phát triển cơ hội mới cho doanh nghiệp Mỹ tại các thị trường trọng yếu, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế và quá trình phục hồi của Ukraine”, thông cáo dẫn lời Đại sứ Mỹ Julie Davis. “Quỹ này sẽ giúp nước Mỹ thịnh vượng và an toàn hơn, đồng thời khai mở tiềm năng kinh tế to lớn của Ukraine, củng cố thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên”.

Ngày 3/9, đại diện Mỹ và Ukraine đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Quỹ Đầu tư Tái thiết để thảo luận nghĩa vụ mỗi bên và lựa chọn cố vấn.

Hội đồng gồm 6 thành viên, chia đều cho hai bên. Phía Mỹ có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Giám đốc Đầu tư của DFC Connor Coleman, và Phó Chủ tịch kiêm Cố vấn pháp lý trưởng của DFC Robert Stebbins. Phía Ukraine gồm Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksii Sobolev, Thứ trưởng Yehor Perelyhin, cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Oleksandr Karasevych.

Trong cuộc họp, hội đồng đã phê duyệt quy chế hoạt động, thành lập các ủy ban, cho phép mở tài khoản ngân hàng, đồng thời lựa chọn đơn vị quản lý và cố vấn đầu tư.

Gần đây, đại diện DFC đã tới khảo sát Nhà máy Khai thác và Chế biến Birzulivsky cùng mỏ Likarivske ở vùng Kirovohrad, nhằm đánh giá khả năng đưa các địa điểm này trở thành dự án khởi đầu cho Quỹ Tái thiết Ukraine, theo lời Bộ trưởng Kinh tế Oleksiy Sobolev ngày 15/9.

Theo Kyiv Post