Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ của đồng nghiệp

Nhờ vả bất thành, đương sự quay ra tố cáo

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên thẩm vấn đối với 28 bị cáo trong vụ án hối lộ liên quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo cáo buộc, các bị cáo từng là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư, cùng một số đương sự và người nhà đương sự trong các vụ án khác đã thực hiện 20 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ nhằm tác động kết quả xét xử theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Đáng chú ý, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là một trong 10 nguyên lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án đang bị đưa ra xét xử trong chuỗi vụ án hối lộ này.

Cáo trạng xác định ông Cường đã trực tiếp hoặc qua môi giới nhận tổng cộng 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án hình sự và dân sự. Trong số này, có hai vụ “chạy án” bất thành, ông Cường sau đó phải trả lại tiền cho đương sự.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: P.L.

Một trong những vụ việc liên quan đến nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Hà, trong vụ án chia tài sản. Hà được tòa cấp sơ thẩm xử thắng kiện, nhưng khi thấy bị đơn kháng cáo, Hà đã đi lo lót.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Hà đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa ông Cường 100 triệu đồng nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Cường hứa xem xét, giúp đỡ trong giai đoạn giám đốc thẩm.

Sau đó, TAND TP Đà Nẵng tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Đến tháng 10/2022, Hà gửi đơn đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xin hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm theo hướng có lợi cho mình. Hà gặp ông Cường, đưa thêm 300 triệu đồng.

Đến đầu tháng 4/2023, tại phòng làm việc ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ông Cường đã trả lại cho Hà 400 triệu đồng với lý do đã báo cáo người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhưng không được đồng ý.

Phiên giám đốc thẩm, tòa giữ nguyên bản án phúc thẩm, tuyên Hà thua kiện. Sau đó, Hà có đơn tố cáo ông Phạm Việt Cường đến cơ quan điều tra, đồng thời yêu cầu ông Cường trả lại tiền vì cho rằng ông Cường chưa trả cho mình. Đầu tháng 3/2024 ông Cường đưa thêm cho Hà 400 triệu đồng và Hà đã rút đơn. Hiện ông Cường bị truy tố tội Nhận hối lộ, còn Hà về tội Đưa hối lộ.

Ông Cường được đưa đến tòa. Ảnh: Đ.T.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà thừa nhận như cáo trạng truy tố. Hà khai quen ông Cường qua mối quan hệ xã hội và đã nhờ "giúp đỡ". Trước phiên xét xử ông Cường không giúp được Hà nên đã trả lại 400 triệu đồng.

Đối chất với lời khai này, vợ ông Cường thừa nhận có đưa tiền cho Hà vay nhưng không nhớ rõ số tiền. Khi chủ tọa đặt câu hỏi: “Cho vay mà không nhớ được cho vay bao nhiêu?”, bà vẫn khẳng định không nhớ.

Trong phần trình bày, bị cáo Hà nhận sai, xin lỗi gia đình ông Cường và cho rằng bản thân không hiểu biết pháp luật.

Ông Cường cũng xác nhận việc vay nợ giữa vợ chồng mình và Hà, giải thích do mối quan hệ thân thiết lâu năm, thấy vợ chồng Hà thật thà, hiền lành, lại vừa thua kiện mất hết tài sản nên cho vay, không lập giấy tờ, khi nào có thì trả.

Đưa hối lộ vì sợ vợ không được bổ nhiệm lại

Vụ “chạy án” bất thành thứ hai được đánh giá hy hữu khi người đưa tiền không phải đương sự mà là cựu chánh án.

Theo cáo trạng, tháng 3/2023, thẩm phán Đoàn Thị Thanh Hà của TAND Pleiku (Gia Lai) xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự, sau đó cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án. Người thua kiện đã có đơn xin giám đốc thẩm, đề nghị giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Lo ngại việc bản án bị hủy sẽ ảnh hưởng đến tiến trình bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán của vợ, ông Nguyễn Xuân Hưng, khi đó là Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (chồng thẩm phán Hà) đã tìm cách “chạy án”.

Ông Hưng nhờ bị cáo Trịnh Ninh Bình, Trưởng phòng thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, tìm người giúp đỡ. Ông Bình sau đó móc nối qua bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng cùng đơn vị. Khi ông Hưng chuyển khoản 320 triệu đồng, ông Bình giữ lại 70 triệu, đưa cho bà Nga 250 triệu. Bà Nga tiếp tục bớt lại 150 triệu, chuyển cho ông Cường 100 triệu đồng.

Ông Cường sau đó ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm mà thẩm phán Hà đã tuyên. Tuy nhiên, Hội đồng giám đốc thẩm lại quyết định hủy án phúc thẩm để xử lại, kết quả không như mong muốn của vợ chồng ông Hưng. Vài ngày sau, ông Cường trả lại 50 triệu đồng cho bà Nga.

Tại phiên tòa, ông Cường khai khi được bà Nga nhờ đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ nên báo cáo chánh án và được đồng ý. Bị cáo Nga đưa cho ông 100 triệu, nhận xong ông Cường đưa cho cấp trên một nửa, còn giữ lại 50 triệu.

Khi HĐXX giám đốc thẩm không thuận theo hướng giữ nguyên án sơ thẩm mà muốn hủy án phúc thẩm để xử lại, ông Cường đã trả lại 50 triệu đồng phần của ông.

Trong khi đó, cựu Chánh án Nguyễn Xuân Hưng khai việc lo cho vợ xuất phát từ lo sợ bị sửa án vợ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán. Việc ông đi nhờ vả cho vợ vì thấy vợ buồn nên tự ông bỏ tiền túi ra chứ không có ai tác động. Ông Hưng sau đó bị truy tố về tội Đưa hối lộ, vợ ông không bị xử lý.

Ngoài 2 vụ trên, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường còn bị cáo buộc nhận lời giúp lo lót trong một vụ kiện kinh doanh khác do bà Nguyễn Thị Nga “dắt mối”, song chưa kịp nhận tiền.

Theo cáo trạng, hai vụ nhận hối lộ trót lọt của ông Cường liên quan đến một gia đình ba mẹ con. Người mẹ bị xét xử về tội Đánh bạc đã chi 300 triệu đồng để xin hưởng án treo. Hai người con trai bị xét xử về tội Giết người cũng đưa tổng cộng 220 triệu đồng để xin giảm mỗi người 2 năm tù.

Các vụ việc này đều được thực hiện qua người môi giới là Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính – Tư pháp TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Trong tổng số 520 triệu đồng hối lộ, Phương giữ lại 280 triệu, còn ông Cường nhận 240 triệu đồng.

Tại tòa, ông Cường thừa nhận hành vi, và cho rằng biết các vụ án đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng xin HĐXX áp dụng chế định “phạm tội chưa đạt".

Ông khai khi ông báo cáo, lãnh đạo đồng ý nên mới nhận tiền. Sau đó, lãnh đạo không đồng ý. Theo nguyên tắc, không giúp được thì phải trả lại tiền nên bị cáo đã trả trước khi các vụ án được xét xử.

Ông Cường cho rằng thực tế chỉ cầm 220 triệu đồng, phần còn lại đã đưa cho lãnh đạo nhưng không chứng minh được việc này nên xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

