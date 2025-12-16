Vì sao cựu bí thư Vĩnh Phúc và nhiều cấp dưới được đề nghị giảm án?

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ Phúc Sơn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu Chủ tịch Lê Duy Thành cùng nhiều bị cáo khác được VKS đề nghị giảm án.

Sáng 16/12, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đều có nhân thân tốt, nhiều người từng có thành tích xuất sắc trong công tác, được Nhà nước ghi nhận. Sau phiên sơ thẩm, một số bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn hối cải.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: N.D.

Đại diện VKS đánh giá trong quá trình công tác, các bị cáo như: Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành... có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận. Sau phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo này tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, được đề nghị giảm 24–30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được đề nghị giảm 30–36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên xử. Ảnh: N.D.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, được đề nghị giảm 18–24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm nhưng cho hưởng án treo.

Trong đó có các ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), đều bị tuyên phạt 3 năm tù ở phiên sơ thẩm.

Những bị cáo còn lại cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng.

Trong vụ án có 3 người không kháng cáo nhưng được nhiều người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt là ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch Quảng Ngãi và Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

Viện kiểm sát vì thế đề nghị giảm từ 18 đến 24 tháng với ông Chữ (sơ thẩm 7 năm) và ông Minh (sơ thẩm 8 năm), ông Nhiệm giảm 6-9 tháng (án sơ thẩm 4 năm tù).