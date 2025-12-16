Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 44 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế và các công ty có liên quan tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an đề nghị truy tố 55 bị can với nhiều tội danh. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên còn có các cựu Phó cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn; cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh Lê Hoàng; cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo ATTP Đinh Quang Minh.

Cựu Phó chánh Văn phòng Cục ATTP Nguyễn Thị Yến và 34 bị can từng là cán bộ, lãnh đạo cấp Cục thuộc Bộ Y tế cũng bị điều tra tội Nhận hối lộ.

Ở nhóm tội Đưa hối lộ có nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Novaco Nguyễn Quang Hưng; Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam Phạm Thị Loan cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp khác.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2018 – 2024, sau khi Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục, đồng thời cơ quan thẩm quyền cũng lúng túng trong việc tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá.

Trong bối cảnh đó, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong khi giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Kiểm nghiệm (không có chức năng thẩm xét hồ sơ) thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Đáng chú ý, ông Phong bị cáo buộc đã chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định, từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ, trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ, rồi ăn chia số tiền trái phép thu được.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng từ các cá nhân để “tạo điều kiện” sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Riêng ông Phong bị cáo buộc chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Công an.

Đối với bà Trần Việt Nga, trong giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024, với cương vị là Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông và ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo cáo buộc, bà Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới thu tiền từ các cá nhân có nhu cầu cấp giấy xác nhận quảng cáo, ít nhất 2 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Thực hiện chỉ đạo này, 6 chuyên viên Phòng Thông tin – Giáo dục truyền thông đã nhận tổng cộng hơn 12,7 tỷ đồng. Trong số đó, bà Trần Việt Nga bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.