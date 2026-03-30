Pakistan sẵn sàng tổ chức hòa đàm, Iran cáo buộc Mỹ có kế hoạch tấn công trên bộ

Pakistan sẵn sàng làm trung gian tổ chức đàm phán Mỹ–Iran nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự leo thang và eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Pakistan hôm 29/3 cho biết nước này đang chuẩn bị đăng cai các “cuộc đàm phán thực chất” nhằm chấm dứt xung đột liên quan đến Iran trong những ngày tới, dù trước đó Tehran cáo buộc Washington vừa tìm cách đàm phán vừa chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.

Phát biểu sau cuộc họp với các Ngoại trưởng khu vực, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các bên đã thảo luận những phương án nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến trong khu vực một cách lâu dài, cũng như khả năng tổ chức đối thoại Mỹ–Iran tại Islamabad.

“Pakistan vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất giữa hai bên trong những ngày tới, hướng tới một giải pháp toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột đang diễn ra”, ông nói. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Mỹ và Iran có đồng ý tham dự hay không.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về khả năng tổ chức đàm phán tại Pakistan.

Nỗ lực của Pakistan trở nên phức tạp hơn do lập trường cứng rắn của Mỹ, Israel và Iran về các điều kiện chấm dứt xung đột.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf trước đó cáo buộc Mỹ vừa gửi tín hiệu muốn đàm phán, vừa lên kế hoạch triển khai quân. Ông khẳng định Tehran sẵn sàng đáp trả nếu lính Mỹ được triển khai.

“Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi là sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục”, ông tuyên bố trong thông điệp gửi toàn quốc.

Các cường quốc khu vực đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Các cuộc thảo luận ban đầu giữa Pakistan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào đề xuất mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề.

Việc Iran phong tỏa trên thực tế hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển này kể từ khi Mỹ và Israel tấn công ngày 28/2 đang gây tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.

Bước sang tháng thứ hai, cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành hơn 140 cuộc không kích vào miền Trung và miền Tây Iran, bao gồm cả Tehran, trong vòng 24 giờ tính đến tối Chủ nhật, nhằm vào các bệ phóng và kho chứa tên lửa đạn đạo.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các chiến dịch quân sự mở rộng của Israel tại miền Nam Lebanon đã khiến thêm một nhân viên y tế thiệt mạng, nâng tổng số lên 52 người. Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn sử dụng cơ sở y tế làm lá chắn, điều mà nhóm này phủ nhận.

Một nhà máy hóa chất ở miền Nam Israel gần thành phố Beer Sheva đã bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ, buộc giới chức cảnh báo người dân tránh xa do nguy cơ “vật liệu nguy hiểm”.

Một tên lửa khác rơi xuống khu đất trống gần khu dân cư ở Beer Sheva, khiến 11 người bị thương.

Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và lan rộng khắp Trung Đông. Các nhà máy nhôm lớn tại Bahrain và UAE cũng bị hư hại sau các cuộc không kích cuối tuần.

UAE đang yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời đưa ra cam kết ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, đã tham chiến từ 28/3 với các cuộc tấn công đầu tiên vào Israel, làm dấy lên lo ngại họ có thể nhắm vào eo biển Bab el-Mandeb – tuyến vận tải chiến lược thứ hai của khu vực.

Thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu tới Trung Đông

Washington đã điều động hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tới Trung Đông, với lực lượng đầu tiên trong hai đợt đã đến nơi hôm thứ Sáu tuần trước trên một tàu tấn công đổ bộ, theo quân đội Mỹ.

Theo tờ Washington Post, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, dù chưa rõ Tổng thống Donald Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã xem xét các phương án quân sự, bao gồm cả triển khai lực lượng trên bộ.

Ông Trump hiện đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc theo đuổi giải pháp đàm phán hoặc leo thang quân sự – điều có thể kéo dài khủng hoảng và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ lệ ủng hộ vốn đã thấp của ông.

Tuần trước, Washington cho biết đã đề xuất kế hoạch ngừng bắn gồm 15 điểm, bao gồm mở lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ đề xuất này và đưa ra các phương án riêng.

Theo Reuters