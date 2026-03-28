Báo Israel thừa nhận 80% tên lửa Iran xuyên thủng phòng thủ: Mỹ–Israel lộ điểm yếu chí mạng

Tờ Haaretz của Israel xác nhận rằng 8/10 tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng đích, trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo và hình ảnh cho thấy sự thất bại của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ và Israel. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ thành công của các đòn tấn công tiếp tục gia tăng khi hệ thống phòng không ngày càng bị quá tải.

Các nhà phân tích Israel cho rằng nhiều yếu tố góp phần vào tình trạng này, bao gồm việc mạng lưới phòng không bị bào mòn một cách có hệ thống, cũng như việc các hệ thống radar tiền phương của Mỹ tại các quốc gia Arab đồng minh như Qatar và UAE bị phá hủy, làm suy giảm đáng kể lượng dữ liệu cảnh báo sớm có thể cung cấp.

Ngoài ra, các đợt pháo kích dồn dập từ lực lượng bán quân sự Hezbollah tại Lebanon cũng làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel.

Các bệ phóng thuộc hệ thống THAAD của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trước khi được rút về và triển khai lại đến Trung Đông. Ảnh: MW.

Trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran ngày 28/2, Quân đội Mỹ đã triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xung quanh Israel nhằm hỗ trợ phòng thủ địa phương. Trong đó có khoảng 3 hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ được bố trí tại Israel và Jordan, sử dụng tên lửa đánh chặn được điều động từ nhiều nơi trên thế giới như lục địa Mỹ, Hawaii, Guam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó là các tàu khu trục AEGIS của Hải quân Mỹ có khả năng phóng các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6.

Tuy nhiên, mức độ tiêu hao của các hệ thống phòng thủ này vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt khi kho tên lửa đánh chặn của Mỹ và Israel chưa kịp phục hồi sau khi bị suy giảm nặng nề trong 12 ngày giao tranh với Iran vào tháng 6/2025.

Hệ thống radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.

Về phía Iran, nước này đã triển khai nhiều loại tên lửa đạn đạo với khả năng xuyên phá được cải thiện đáng kể. Trong đó có Fattah-2 với phương tiện lướt siêu vượt âm có thể tấn công các mục tiêu giá trị cao, và phiên bản cũ hơn Fattah sử dụng đầu đạn tái nhập có khả năng cơ động cao. Các đoạn video ghi lại cho thấy tên lửa Iran nhiều lần né tránh các loạt đánh chặn trước khi đánh trúng mục tiêu.

Một số loại tên lửa khác của Iran còn sử dụng đầu đạn đa mục tiêu nhằm làm phức tạp hóa nỗ lực đánh chặn. Song song với những tiến bộ này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng được cho là đã phá hủy khoảng 2,7 tỷ USD các hệ thống radar giá trị cao, bao gồm radar AN/FPS-132 tại Qatar và hai radar AN/TPY-2 tại Jordan và UAE.

Hệ quả là hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel hiện phải phụ thuộc nhiều hơn vào các radar đặt trên tàu chiến và trạm radar AN/TPY-2 còn lại tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo MW