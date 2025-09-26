Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có một điều kiện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu có thỏa thuận ngừng bắn với Nga, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của ông là kết thúc chiến tranh chứ không phải tái tranh cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng ông đang ngày càng trở nên độc đoán.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm 25/9, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông sẵn sàng rời chức một khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Tuyên bố này được đưa ra khi những nghi vấn về tính chính danh của ông ngày càng gia tăng, kèm theo cáo buộc rằng chính quyền Kiev đang dần tập trung quyền lực quá mức.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, song ông từ chối từ chức hay kêu gọi bầu cử mới do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật. Nga cho rằng điều này đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo Ukraine không còn có đủ tính hợp pháp để tiếp tục cầm quyền.

Khi được Axios hỏi liệu có tổ chức bầu cử nếu đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời, ông Zelensky trả lời: “Có”.

Ông cũng gợi ý rằng bản thân sẽ không tái tranh cử trong trường hợp đó. “Đích đến của tôi không phải là bầu cử. Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến tranh”, ông nhấn mạnh.

Các nhà phê bình trong nước cáo buộc ông Zelensky tập trung quyền lực, làm suy yếu vai trò giám sát của Quốc hội và gạt bỏ các tiếng nói độc lập, bao gồm cả cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, ông Zaluzhny được cho là một đối thủ tiềm năng, trong đó tờ The Guardian của Anh hồi tháng 8 đưa tin ông đang chuẩn bị thách thức ông Zelensky trong cuộc bầu cử Tổng thống tương lai.

Truyền thông quốc tế cũng nhiều lần nhấn mạnh những lo ngại này. Vào tháng 7, tờ Financial Times viết rằng ông Zelensky và các trợ lý đang tận dụng quyền lực đặc biệt dưới tình trạng thiết quân luật để “gạt bỏ những người chỉ trích, kiểm soát xã hội dân sự và củng cố quyền lực”.

Moscow cũng cảnh báo Kiev đang thể hiện xu hướng độc đoán ngày càng rõ rệt. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, gần đây cho rằng lãnh đạo Ukraine đang bám giữ quyền lực bằng cách kéo dài tình trạng thiết quân luật và ngăn chặn bầu cử.

Quan chức Nga lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký dưới thời ông Zelensky đều có thể bị coi là vô hiệu sau này, do nhiệm kỳ của ông đã hết hạn và các tiến trình dân chủ bị đình chỉ.

Theo RT