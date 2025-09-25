Nga bàn giao thêm lô tiêm kích Su-35S thế hệ 4+: "Chiến binh vạn năng" giữa lúc nhu cầu tăng vọt

Tập đoàn máy bay thống nhất (United Aircraft Corporation – UAC) thuộc sở hữu nhà nước Nga vừa bàn giao thêm một lô tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S thế hệ 4+ cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, sau khi các chiến đấu cơ này hoàn tất thử nghiệm mặt đất và bay.

Đợt bàn giao mới nhất nối tiếp các lô Su-35 được hoàn tất vào cuối tháng 6 và giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu với loại máy bay này tăng cao khi Bộ Quốc phòng Nga muốn không chỉ thay thế phi đội cũ mà còn mở rộng quy mô bằng cách trang bị thêm cho các đơn vị mới.

Tập đoàn quốc phòng Rostec nhấn mạnh về đợt bàn giao: “Các nhà máy hàng không của chúng tôi đang vận hành hết công suất, duy trì tốc độ giao hàng chiến đấu cơ ổn định và cao cho quân đội. Su-35S kết hợp sức mạnh của vũ khí hiện đại, điện tử tiên tiến và khả năng cơ động độc đáo, khiến nó trở thành một ‘chiến binh vạn năng’ có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất — từ bảo vệ đội hình không quân và công trình mặt đất cho tới tấn công mục tiêu trên không và mặt đất của đối phương”.

Máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên Su-35 không từ lô sản xuất mới nhất. Ảnh: MW.

Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha hồi tháng 5 tiết lộ rằng Nga đang mở rộng dây chuyền sản xuất Su-35, với quyết định này phần nào được thúc đẩy bởi kỳ vọng vào các đơn đặt hàng lớn từ nước ngoài. Không quân Algeria vào đầu năm 2025 trở thành khách hàng ngoại quốc thứ hai của Su-35, trong khi Iran được cho là sẽ là khách hàng nước ngoài lớn nhất. Giới chức Iran hồi tháng 1 xác nhận họ đã đặt mua Su-35.

Việc mở rộng sản xuất Su-35 diễn ra song song với đầu tư tăng tốc sản xuất tiêm kích ném bom Su-34M và tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, vốn đều đã tăng gấp đôi sản lượng trong hai năm qua. Giá Su-35 được ước tính vào khoảng 21 triệu USD mỗi chiếc, tùy theo tỷ giá, cao hơn Su-34 nhưng rẻ hơn Su-57. Ban đầu, Su-35 được phát triển chủ yếu để xuất khẩu, nhưng việc Su-57 bị trì hoãn đã khiến nhu cầu trong nước tăng mạnh.

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Ảnh: MW.

Su-35 là bản nâng cấp sâu rộng của Su-27 Flanker — tiêm kích chiếm ưu thế trên không hàng đầu của Liên Xô. Quá trình phát triển này có nhiều điểm tương đồng với việc Mỹ nâng cấp tiêm kích F-15 thành phiên bản F-15EX, vốn cũng đang được mua sắm ngày nay.

So với các biến thể F-15 mới nhất, Su-35 vượt trội ở tầm bay xa hơn, mang được radar kích thước lớn hơn nhiều và có tầm bắn không đối không dài hơn đáng kể nhờ tên lửa R-37M. Ngoài ra, Su-35 có khả năng cơ động siêu việt và tích hợp độc đáo hai radar phụ băng L đặt ở gốc cánh giúp nâng cao nhận thức tình huống.

Tuy vậy, độ tinh vi của cảm biến và điện tử hàng không trên Su-35 vẫn bị đánh giá là thua kém so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc, thể hiện qua việc máy bay vẫn phụ thuộc vào hệ thống truyền dữ liệu từ đầu những năm 2000 và thiếu radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) hiện đại gắn mũi.

Theo Military Watch