Cựu Tổng tư lệnh Ukraine đưa ra đánh giá bất ngờ về chiến dịch Kursk

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny thừa nhận chiến dịch Kursk năm 2024 gây tổn thất quá lớn, dù từng được ca ngợi là bước ngoặt táo bạo.

Cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzhny, đã đưa ra đánh giá công khai đầu tiên về chiến dịch vượt biên giới sang tỉnh Kursk của Nga năm 2024, trong một bài xã luận đăng trên tờ Mirror of the Week ngày 24/9.

“Tôi không biết chính xác cái giá phải trả, nhưng rõ ràng là nó quá cao”, ông Zaluzhny viết.

Ukraine đã phát động chiến dịch táo bạo này vào tháng 8/2024, tiến sâu vào lãnh thổ Nga và chiếm giữ khoảng 1.300 km² chỉ trong những tháng đầu tiên. Chiến dịch, do Tư lệnh Oleksandr Syrsky lập kế hoạch, nhằm kéo giãn lực lượng Nga khỏi miền Đông Ukraine và phá vỡ kế hoạch tấn công tỉnh Sumy, khu vực giáp Kursk.

Tuy nhiên, Nga với sự hỗ trợ của khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên, đã mở cuộc phản công vào mùa xuân năm nay và buộc Ukraine phải rút khỏi phần lớn diện tích lãnh thổ đã chiếm được.

Ông Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, thừa nhận rằng các cuộc tấn công giới hạn vào lãnh thổ Nga có thể thực hiện, nhưng thực tế cho thấy chúng thường không mang lại hiệu quả lâu dài.

“Thực tiễn đã cho thấy, rốt cuộc, một đột phá chiến thuật đơn lẻ trên một đoạn hẹp của mặt trận không thể đem lại thành công cần thiết cho bên tấn công”, ông viết.

Cựu tổng tư lệnh cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã tận dụng được “lợi thế về công nghệ và chiến thuật” để làm suy yếu bước tiến của Ukraine, sau đó phản công giành lại thế chủ động.

Nhận định này trái ngược với Tư lệnh Syrsky, người liên tục khẳng định rằng thiệt hại nhân sự lớn của Nga chính là thành quả quan trọng nhất của chiến dịch Kursk. Tháng 7 vừa qua, ông Syrsky tuyên bố Moscow đã có 80.000 binh sĩ chết và bị thương trong chiến dịch, nhưng không công bố thương vong phía Ukraine, chỉ nhấn mạnh rằng con số thương vong của phía Nga cao hơn nhiều.

Chiến dịch Kursk ban đầu được ca ngợi nhờ yếu tố bất ngờ và quy mô, khi đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn trên đất Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chia rẽ về giá trị chiến lược của nó.

Những người chỉ trích cho rằng cuộc tấn công không làm chậm bước tiến của Nga tại Donetsk, ngược lại còn biến thành một trận chiến tốn kém, làm cạn kiệt nguồn lực. Một năm sau khi bắt đầu, các lãnh đạo Ukraine vẫn viện dẫn thương vong Nga như thước đo chính cho thành công.

Ông Zaluzhny, người từng dẫn dắt quân đội Ukraine trong 2 năm đầu của cuộc xung đột toàn diện, bị miễn nhiệm chức Tổng tư lệnh vào tháng 2/2024 và được thay thế bởi ông Syrsky. Đến ngày 11/7/2024, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Anh.

Theo Kyiv Independent