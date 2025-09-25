Ukraine muốn châu Âu coi Nga là mối đe dọa chung, kêu gọi hiệp lực

Loạt vụ UAV Nga bị tố xâm nhập không phận Ba Lan và Estonia mới đây bị các nước phương Tây coi là động thái táo bạo của Nga, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tận dụng làn sóng căng thẳng này, Ukraine đang gửi đi một thông điệp: mối đe dọa từ Moscow không chỉ dừng lại ở Ukraine, mà còn bao trùm các quốc gia khác; và chỉ bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với Kiev, họ mới có thể bảo đảm an toàn cho chính mình.

“Về mặt pháp lý theo luật quốc tế, đây chưa phải là tình trạng chiến tranh chính thức giữa Nga và các nước NATO. Nhưng trên thực tế, đó đã là một cuộc chiến hỗn hợp”, nghị sĩ Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, cảnh báo.

Cuộc chiến này khiến nhiều quốc gia nhận ra rằng kinh nghiệm chiến trường của Ukraine có thể bảo vệ họ. Sau các vụ UAV Nga bị tố xâm nhập không phận Ba Lan, nhiều nước châu Âu đã gấp rút tìm mua máy bay đánh chặn UAV do Ukraine phát triển – một giải pháp rẻ hơn nhiều so với việc dùng tên lửa phòng không, từng được Ba Lan triển khai trong tháng này.

Ukraine kỳ vọng rằng những mối đe dọa mới nhằm vào châu Âu sẽ mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn.

"Chúng tôi (Ukraine) có nhiều kinh nghiệm hơn, và chúng tôi thực sự có thể giúp Ba Lan, đặc biệt là trong việc sử dụng UAV để đánh chặn UAV Nga", ông Merezhko nhấn mạnh. "Điều mấu chốt là chúng tôi có thể hỗ trợ: hãy để họ khóa chặt vùng trời, và chúng tôi sẽ cùng phối hợp để bắn hạ UAV Nga, trước khi chúng kịp xâm nhập không phận của các quốc gia thành viên NATO".

Ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh vấn đề này trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ Ukraine bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên bầu trời Ukraine.

“Nếu không có chiến tranh trên không, Nga sẽ không thể tiếp tục chiến đấu trên mặt đất”, ông Zelensky khẳng định, đồng thời cho biết đã thảo luận chủ đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số lãnh đạo châu Âu.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa về phía một máy bay không người lái của Nga từ cánh đồng hoa hướng dương gần Pavlohrad, Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 19/7. Ảnh: AFP.

Theo ông Bohdan Popov, Giám đốc phân tích tại công ty tư vấn quốc phòng Triada Trade Partners của Ukraine, ngay cả trước hội nghị Liên Hợp Quốc, ý tưởng NATO phối hợp với Ukraine để kiểm soát vùng trời phía tây Ukraine đã dần được các đồng minh cân nhắc nghiêm túc.

“Điều này ngày càng trở nên cấp thiết với cả hai phía, bởi các quốc gia NATO giờ đây cũng đang bị đặt trong vòng đe dọa”, ông Popov nhận định.

Theo ông, kế hoạch này nhằm tích hợp toàn diện hệ thống phòng không và không quân của NATO với năng lực phòng thủ của Ukraine. Các tổ hợp Patriot sẽ được bố trí tại lãnh thổ NATO giáp Ukraine, trong khi tiêm kích NATO sẵn sàng xuất kích khi Nga tiến hành các đợt không kích quy mô lớn.

“Tất cả UAV và tên lửa sẽ bị đánh chặn ngay trên bầu trời Ukraine, ngăn chúng gây tổn hại trên lãnh thổ các nước NATO”, ông Popov giải thích.

Ukraine đang muốn chứng minh đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi: NATO có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm, trong khi Ukraine được củng cố tuyến phòng thủ ở phía tây, qua đó có thể dồn nguồn lực cho các mặt trận miền đông và tiền tuyến. Thống nhất về kẻ thù, nhưng khác biệt về chiến lược.

Năm 2014, cảnh báo về nguy cơ Nga trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia NATO đã không nhận được sự hưởng ứng rộng rãi tại châu Âu. Theo Ed Arnold, nghiên cứu viên cao cấp về an ninh châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), vào thời điểm đó, châu Âu không coi sự kiện ở Crimea và cuộc chiến ở vùng Donbass là một thách thức trực diện đối với NATO hay cấu trúc an ninh chung của châu Âu.

"Điều đó hoàn toàn thay đổi vào năm 2022", ông Arnold nhận định. "Phải mất một khoảng thời gian dài từ đó đến nay, châu Âu mới đạt được sự thống nhất rằng: đây thực sự là một mối đe dọa trực tiếp và chúng ta cần phải hành động".

Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, các chính phủ châu Âu vẫn đứng trước bài toán khó về cách đối phó, theo Alex Kokcharov, chuyên gia phân tích địa kinh tế về Nga, Đông Âu và Trung Á của Bloomberg. Các quốc gia châu Âu đang đối diện với những hạn chế về ngân sách, đồng thời phải cân nhắc giữa việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và củng cố năng lực quốc phòng của chính họ.

Bên cạnh đó, họ cũng chưa đạt được sự đồng thuận về chiến lược lâu dài. "Chúng ta thấy các chính phủ châu Âu có cách tiếp cận khác nhau", ông Kokcharov phân tích. "Các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic có xu hướng ủng hộ quan điểm rằng viện trợ vũ khí cho Ukraine ngay bây giờ sẽ giúp làm suy yếu năng lực quân sự của Nga trong tương lai. Trong khi đó, một số nền kinh tế lớn như Pháp và Italy rõ ràng không hoàn toàn đồng tình với hướng đi này".

