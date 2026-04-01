Ông Zelensky tuyên bố Nga đã đưa ra "tối hậu thư" về Donbass

Moscow đã đưa ra thời hạn 2 tháng để lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Donbass, theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky đưa ra nhận định này trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến với Mỹ trong hôm nay, ngày 1/4, nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thương lượng sắp tới với Washington sẽ tập trung vào khả năng đạt được một thỏa thuận ba bên nhằm chấm dứt chiến sự, trong đó vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt.

Trong khi Kiev tiếp tục nhấn mạnh phương án “đóng băng xung đột” theo đường chiến tuyến hiện tại, ông Zelensky khẳng định phía Nga đã nói với Washington rằng họ kỳ vọng sẽ “giải phóng toàn bộ Donbass” trong vòng 2 tháng tới.

“Ukraine có 2 tháng để rút lui, và sau đó chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rút, Nga sẽ kiểm soát Donbass và các điều kiện sẽ thay đổi”, ông Zelensky nói, diễn giải lại những gì ông cho là thông điệp từ Moscow gửi tới Washington.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Zelensky cũng cho rằng Mỹ đã loại trừ việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Kiev không nhượng quyền kiểm soát Donbass cho Nga. Ông nói rằng Tổng thống Donald Trump đã chuyển trọng tâm sang Trung Đông và hiện đang gây sức ép buộc Ukraine phải kết thúc xung đột với Moscow.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ tuyên bố này, gọi đó là “lời nói dối”, đồng thời khẳng định Washington chỉ nói rằng sẽ không có bảo đảm an ninh nào cho đến khi chiến sự kết thúc.

Khu vực Donbass, cùng với hai vùng lãnh thổ khác trước đây thuộc Ukraine, đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022. Moscow từ lâu nhấn mạnh việc Kiev rút hoàn toàn khỏi các khu vực này là điều kiện then chốt để đạt được một nền hòa bình bền vững.

Điện Kremlin cũng cho biết họ không phản đối về nguyên tắc việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng các bảo đảm này không được mang tính một chiều hoặc nhằm “kiềm chế” Nga, và chỉ có thể được xem xét sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ngoài ra, Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm việc Ukraine giữ trạng thái trung lập, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa”, và công nhận các vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga là một phần của nước này.

Theo RT