Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin mà không cần điều kiện tiên quyết nào ngoại trừ một điều kiện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù là riêng lẻ hay cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, “không điều kiện”, nhưng bác bỏ đề xuất tới Moscow để đàm phán.

Về phía mình, ông Putin từng nói ông “sẵn sàng trên nguyên tắc” để gặp ông Zelensky và gợi ý tổ chức tại Moscow, nhưng Kiev coi đây là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Đồng thời, ông Putin cũng đặt dấu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky và cho rằng chưa chắc cuộc gặp với ông này có “ý nghĩa thực chất”. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin, đồng thời từng khẳng định ông cần “đích thân can thiệp” để đưa họ ngồi vào bàn.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Sky News phát sóng hôm 17/9, ông Zelensky tuyên bố ông “sẵn sàng gặp Tổng thống Trump và ông Putin, song phương hay ba bên…mà không kèm bất cứ điều kiện nào”.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận tới Moscow theo lời mời của ông Putin, ông Zelensky trả lời không, gọi đó là thủ đô của đất nước đã “tấn công” Ukraine.

Ông Trump thì gợi ý nên tổ chức trước một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga để họ trao đổi quan điểm, sau đó mới tiến tới một hội nghị thượng đỉnh rộng hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine “vẫn có thể” diễn ra nhưng hiện đang “tạm dừng”. Ông nhấn mạnh rằng các nhà đàm phán có thể tận dụng các kênh liên lạc sẵn có, mặc dù chưa có kế hoạch cho cuộc gặp nào.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một hội nghị thượng đỉnh Putin – Zelensky chỉ có thể diễn ra khi có một chương trình nghị sự rõ ràng, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov bổ sung rằng điều đó sẽ đòi hỏi “một phản hồi hợp lý” từ Kiev trước các đề xuất của Moscow.

